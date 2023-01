Gilson Kleina (Crédito: Geraldo Bubniak)

Gilson Kleina é o novo treinador da Portuguesa. A Lusa anunciou o treinador nesta terça-feira como substituto de Mazola Júnior, demitido no dia anterior. O treinador está na capital paulista e já assinou com a Portuguesa.

Kleina tem passagens de destaque pelo futebol paulista, principalmente na Ponte Preta, quando em 2012 chegou às semifinais do Paulistão eliminando o Corinthians nas quartas de final. No ano seguinte, liderou a equipe do Palmeiras na campanha do acesso e da conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nascido em Curitiba, Kleina comandou o Paraná Clube em 2004 e 2007 e o Coritiba em 2016.

Com a Portuguesa, com apenas quatro pontos em cinco partidas, Kleina chega em um ambiente conturbado e de alta pressão. A Lusa ocupa a última colocação do Grupo D do Paulistão e seria rebaixada caso a competição terminasse hoje. O último revés diante do Água Santa por 2 a 1, fora de casa, causou a ira da torcida da Portuguesa, que muito criticou a equipe.

O novo treinador da Lusa tem experiência em lidar com esse tipo de situação e foi um dos motivos da diretoria lusitana ter procurado o profissional. Recentemente, em 2021, Kleina conseguiu evitar a queda da Ponte Preta na Série B, em uma situação muito parecida com a qual a Lusa passa atualmente.