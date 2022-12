Coritiba campeão paranaense de 2022 (Crédito: Franklin de Freitas)

O Coritiba teve um ano de altos e baixos em 2022. Comemorou um título e bateu recorde no mercado da bola, mas passou sufoco no Campeonato Brasileiro. No fim, escapou do rebaixamento e deixou a impressão que pode viver dias melhores em 2023.























Coritiba campeão paranaense de 2022 (Crédito: Franklin de Freitas)

Torcedores e jogadores do Coritiba festejam após a vitória sobre o Flamengo (Crédito: Valquir Aureliano)

Coritiba x Inter (Crédito: Robson Mafra)

Couto Pereira (Crédito: Franklin de Freitas)

Torcida do Coritiba no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Valquir Aureliano – Torcida do Coritiba no Couto Pereira

Igor Paixão e Egídio (Crédito: Franklin de Freitas)

Guto Ferreira concede sua primeira entrevista coletiva pelo Coritiba (Crédito: Valquir Aureliano)

Morínigo (Crédito: Robson Mafra)

Léo Gamalho comemora o título paranaense (Crédito: Valquir Aureliano)

Torcida do Coritiba no Couto Pereira (Crédito: Valquir Aureliano)

Andrey (Crédito: Valquir Aureliano)

A aposta da diretoria para 2022 era a manutenção da comissão técnica liderada pelo paraguaio Gustavo Morínigo. Com ele, o time conseguiu o acesso à primeira divisão com campanha tranquila na Série B de 2021.

Os principais reforços para 2022 eram o lateral-esquerdo Egídio, 36 anos, o volante Andrey, 24 anos, e o ponta Alef Manga, 28 anos.

Com eles e com Igor Paixão em grande fase, o Coritiba não teve dificuldades para conquistar o Campeonato Paranaense. O único momento desafiador foi superar o Athletico na semifinal – o adversário usou o elenco principal. Com vitória por 2 a 1 na Arena da Baixada e empate em 1 a 1 no Couto Pereira, o time de Morínigo chegou à final para enfrentar o Maringá. A equipe da capital venceu as duas partidas da decisão (2 a 1 e 4 a 2) e ficou com o título estadual pela 39ª vez.

Clique aqui para ver a retrospectiva do Coritiba na versão impressa do Bem Paraná, na página 8, com o quadro com todos os jogadores que atuaram pelo clube em 2022.



Na Copa do Brasil, o Coritiba passou por Bahia de Feira e Pouso Alegre, mas caiu diante do Santos. Restou apenas o Brasileirão.

O começo na competição nacional foi animador, com grandes atuações de Igor Paixão e de Andrey. No entanto, já na sexta rodada, o volante sofreu lesão no joelho e perdeu a temporada.

No fim do primeiro turno, em julho, o Coritiba fechou a transferência de Igor Paixão para o Feyenoord, por 5 milhões de euros – foi a segunda maior venda da história do clube, considerando o valor em euros. Só ficou atrás do lateral-direito Yan Couto, vendido ao Manchester City por 6 milhões de euros.

O time já vinha em má fase, mesmo com Igor Paixão. Em agosto, na 22ª rodada, a derrota em casa para o Atlético–MG foi a gota d´água para a demissão de Gustavo Morínigo. A diretoria apostou em Guto Ferreira e trouxe reforços importantes: os volantes Jesus Trindade e Bruno Gomes, o zagueiro Chancellor e o goleiro Gabriel. O time reagiu no segundo turno e, com grandes atuações de Alef Manga, conseguiu escapar do rebaixamento.

OS TÉCNICOS DO CORITIBA EM 2022

Gustavo Morínigo

Jogos 43

Vitórias 19

Empates 9

Derrotas 15

Aproveitamento 51%

Guto Ferreira

Jogos 16

Vitórias 6

Empates 2

Derrotas 8

Aproveitamento 42%