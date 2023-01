Cadorini e Pottker mostram a camisa com os patrocinadores (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba renovou o patrocínio com a Dafabet para a temporada de 2023. A marca continuará estampada no peito superior da camisa dos jogadores da equipe profissional. O contrato com a empresa de jogos online segue até dezembro de 2023.

Os valores não foram divulgados.

A marca estará exposta na camisa na estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense, no domingo, 15 de janeiro, diante da equipe do Aruko, no Couto Pereira.

O clube tem a Ligga como patrocinadora principal e também contratos com Neodent, RDP Petróleo e Tequaly.

A Dafabet é um site de jogos online, com apostas esportivas e cassino online.

“A renovação com a Dafabet faz parte da nova política do clube de priorizar os patrocinadores que já estão conosco. Foi uma parceria que deu certo e ficamos muito felizes de a Dafabet seguir apoiando o Coritiba por mais esta temporada”, disse o Presidente em exercício, Glenn Stenger.

John Cruces, Head de Patrocínios da Dafabet, acrescentou: “estamos muito felizes em estender a nossa parceria com o Coritiba. Nossa meta é continuar a crescer no Brasil. Com o Brasileirão deste ano sendo especialmente forte, estar na parte da frente da camisa do Coritiba é muito importante para nós. Desejamos toda sorte ao Coxa neste ano de 2023.”

“É uma satisfação para a Dafabet ser parte do crescimento das apostas esportivas e jogos online no Brasil. Prolongar este importante patrocínio com o Coritiba confirma o comprometimento da empresa com o Brasil, com o clube e com a torcida do Coxa. Estamos ansiosos para continuar trabalhando para juntos atingirmos nossos objetivos deste ano”, finalizou Kasper Trier, Diretor Executivo Internacional da Dafabet.