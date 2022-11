Couto Pereira (Crédito: Franklin de Freitas)

O Coritiba divulgou na manhã dessa quinta-feira (dia 3) uma promoção para sócios, válida para a partida de domingo (dia 6) às 16 horas, no Couto Pereira, contra o Flamengo. Eles vão poder levar um convidado gratuitamente. No entanto, o benefício era limitado a 5 mil pessoas. Os convites esgotaram no começo da noite dessa quinta-feira.

Para quem não é sócio, os ingressos custam R$ 300 (meia a R$ 150) – clique aqui para saber mais.

“Em agradecimento ao incessante apoio dos sócios-torcedores coxas-brancas durante toda esta temporada, o Coritiba irá disponibilizar aos sócios que realizarem ou que já realizaram o check-in a possibilidade de levar um acompanhante para assistir o próximo jogo diante do Flamengo, num total de 5 mil convidados”, informou o clube, no site oficial.

“As 5 mil vagas serão preenchidas por ordem de cadastro no fluxo do check-in na área de sócios, para seus respectivos setores e quantidades, a partir de hoje (3), 11h, da seguinte maneira:

• os primeiros 2.000 para o setor Renato Follador

• os primeiros 1.000 para setor Protork

• os primeiros 1.000 para a social

• os primeiros 1.000 para a curva Mauá”, explicou o Coritiba.

“Serão 5 mil acompanhantes no total, um para cada sócio, entre os primeiros que cadastrarem seus convidados em sua respectiva área de sócio, dentro do prazo estipulado. Caso você já tenha feito o check-in, terá apenas que realizar o cadastro do seu acompanhante (Nome completo, e-mail e CPF) no fluxo do check-in. Caso não, terá que realizar o check-in e então adicionar o acompanhante. Atenção: os convidados deverão acessar o estádio junto com o sócio, dono da carteirinha, pois o ingresso estará carregado no cartão de quem fez o convite”, complementou o site oficial do clube.