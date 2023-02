Coritiba x São Joseense (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Coritiba, António Oliveira, criticou a arbitragem do empate com o São Joseense, nesse domingo (dia 12). Na mesma entrevista coletiva, lançou um desafio aos jornalistas presentes.

“Faltou o árbitro validar o gol que fizemos”, disse. Ele não especificou o lance, mas provavelmente se refere ao gol de Rodrigo Pinho, anulado por impedimento. A imagem da TV dá a impressão que o jogador do Coritiba estava em posição irregular. “A partir do momento que não são profissionais, o que vou exigir? Eles fazem o melhor que podem. Não posso exigir nada de alguém que não é profissional da área”, criticou. “Não é a primeira vez. Acho que a arbitragem deveria respeitar mais o Coritiba”, comentou.

O treinador também citou que o Coritiba teve grande volume ofensivo e não concordou com elogios ao desempenho defensivo do adversário. “Não posso falar que a defesa do São Joseense foi bem se sofreu 32 finalizações”, disse. “Pago um jantar para vocês se encontrarem um jogo que o Coritiba fez 32 finalizaões no ano passado”, desafiou. “A equipe jogou bem. Se não tivesse criado, eu estaria preocupado. A equipe criou e teve grande varidade no seu jogo”, argumentou.

Oliveira destacou ainda que vem trabalhando a longo prazo, lembrando que 20 jogadores deixaram o clube ao final da temporada passada. “É um projeto a longo prazo que inicou agora. Queremos ganhar todos os jogos, mas é preciso paciência”, destacou.