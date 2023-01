O técnico António Oliveira (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Coritiba, António Oliveira, destacou os pontos positivos e negativos da vitória por 1 a 0 sobre contra o Rio Branco, no último domingo (dia 22), no Couto Pereira. No primeiro tempo, o time mandante sofreu e chegou a levar uma bola na trave. No segundo tempo, dominou o adversário e chegou com certa tranquilidade à vitória.

“Foi uma primeira parte com menos qualidade. Tivemos alguns erros técnicos, algumas tomadas de decisão erradas”, disse o treinador, em entrevista coletiva. “Nós cedemos terreno e não realizamos de forma correta a recomposição do nosso time na transição ofensiva do adversário”, explicou.

No segundo tempo, o Coritiba reagiu e tomou conta do jogo. “Na segunda parte, alugamos o meio de campo. Fomos uma equipe segura, organizada e equilibrada, encaixamos bem neles”, argumentou. “Ainda é cedo para fazer um balanço, mas é sempre bom trabalhar com vitória. O caminho é longo, muitos jogos pela frente. Nós também teremos quedas e, quando isso acontecer, vamos precisar reerguer rapidamente”, completou.

O técnico português também destacou a força da torcida – 29.710 torcedores estiveram no Couto Pereira no domingo. “Disse quando cheguei e digo agora que eles são fundamentais para a gente. Não queremos ser só um time e um clube, mas sim queremos ser uma família. E os torcedores fazem parte da nossa família“, declarou. “Cada vez mais eles vão colaborar, porque teremos desafios muito grandes nesta temporada, e queremos fazer do Coritiba o gigante que ele sempre foi”, destacou.