Antonio Carlos Zago (Crédito: Divulgação/Guilherme Griebeler)

O Coritiba apresentou neste sábado (dia 22) Antônio Carlos Zago como novo técnico. Ele foi recepcionado pelos dirigentes do clube. “Zago é um profissional vencedor. Com uma carreira incrível como atleta e, agora, demonstrando excelentes trabalhos como treinador. Devido ao seu profissionalismo e espírito de raça e determinação ele chega ao Coritiba”, comentou o presidente Glenn Stenger, para o site oficial doclube.

“Estou muito feliz pela oportunidade de comandar uma grande equipe do futebol brasileiro e voltar a atuar dentro do meu país. Vamos todos juntos com muita união, conquistar os objetivos do clube”, comentou Antônio Carlos Zago.

Natural de Presidente Prudente-SP, Zago foi zagueiro com muito destaque entre os anos 1990 e 2000, e foi campeão por onde passou. Pelo São Paulo ele conquistou o Campeonato Brasileiro de 1991 e também foi campeão da Libertadores em 1992. O ex-zagueiro também foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 1993 e 1994 e pelo Santos em 2004.

Atuando fora do país, Zago fez história pela Roma, levando o título do Campeonato Italiano na temporada 2000/2001. Pela seleção brasileira conquistou a Copa América, em 1999. Ele coleciona trabalhos em times como Palmeiras, Internacional, Juventude, Bragantino, Bolívar, da Bolívia, Kashima Antlers, do Japão, entre outros clubes. Como auxiliar técnico, teve experiências pela Roma e pelo Shaktar Donetsk.