António Oliveira em Operário x Coritiba (Crédito: Ernani Ogata)

O técnico do Coritiba, António Oliveira, explicou a decisão de escalar três zagueiros na partida desse domingo – derrota por 3 a 0 para o Operário – e aproveitou para pedir desculpas a torcedores. Em entrevista coletiva, ele citou a falta de tempo para se preparar para essa partida e citou o desgaste físico da agitada semana da equipe.

Perguntado sobre o sistema com três zagueiros, usado por ele pela primeira vez em 2023, Oliveira usou poucas palavras e não quis entrar em detalhes. “Tem a ver com estratégia e com o desgaste dos jogadores”, disse, em entrevista coletiva.

Sobre o fraco desempenho da equipe, o treinador tentou justificar. “O Coritiba não é isso e não queremos que o Coritiba seja isso. Os jogadores já sabem o que tem que fazer”, declarou. “Tivemos apenas um dia para preparar para esse jogo. Tivemos uma viagem desgastante. A prioridade era passar de fase na Copa e o jogo do próximo domingo”, argumentou. O time jogou na última quinta-feira no Acre, pela Copa do Brasil, e começa a decisão das quartas de final do Paranaense no próximo domingo.

O treinador ainda aproveitou para mandar uma mensagem a torcedores. “Obrigado à torcida que esteve aqui hoje e quero pedir desculpa”, declarou.