Zago (Crédito: Divulgação/Coritiba/Gabriel Thá)

O técnico do Coritiba, Antônio Carlos Zago, usou a entrevista coletiva após a derrota para o Sport, nessa quarta-feira (dia 26), para explicar como foi a preparação para o jogo, para contar qual sua ideia para as próximas partidas e para comentar sobre a atuação da equipe.

Perguntado sobre a substituição do ponta Alef Manga, aos 10 minutos do 2º tempo, Zago explicou. “A ideia era colocar jogadores que jogam mais nas entrelinhas. Tentar fazer como o Kaio (César) fez. Jogar entrelinhas e romper linhas. Na minha opinião, atacante não pode jogar pedindo a bola só no pé. Tem que jogar no espaço. Isso os jogadores aqui fazem pouco. A gente toca muito bem a bola, mas não tem agressividade de jogar pra frente. Nos times onde eu passei, a gente joga pra frente. E, depois, se der para jogar, a gente joga pelas laterais. Falta jogar mais por dentro e falta um jogador que jogue entrelinhas, mas isso só vamos conseguir com treinamentos. E essa foi a intenção com a saída do Manga”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.

Zago também falou sobre a sua contratação, sua chegada e a preparação para os jogos contra Fortaleza (no último domingo) e Sport. “Tudo emergencial mesmo. Tudo foi decidido da minha vinda na quinta-feira e na sexta já viajei. Não tive praticamente tempo de nada. No jogo de domingo, quer queira ou não queira, conseguimos controlar. Terça fizemos algumas coisas que levamos para o campo hoje. E ganhamos alguns jogadores que não vinham sendo utilizados antes. Fizemos um jogo de bastante luta, de empenho. Infelizmente quando a fase está assim, chegaram duas bolas no gol e levamos dois gols”, analisou.

Sobre o ambiente no clube, o treinador comentou sobre o abatimento pela eliminação precoce no Campeonato Paranaense. “Jogadores de cabeça baixa, sentidos com aquilo tudo que vem acontecendo. Trabalhei no Sul. Onde você tem duas grandes equipes, a equipe tem que chegar na final. Isso dá motivação para os jogadores. Nem que perca, mas tem que chegar na final. O que estamos procurando fazer é passar confiança para jogadores. São jogadores que vamos até junho, pelo menos. Não tem como contratar. Agora é dar confiança para eles”, comentou.

Em relação ao esquema tático usado nessa quarta-feira, o 3-4-3 para atacar com o 5-4-1 para defender, o treinador antecipou que essa será a base do trabalho. “A tendência é utilizar três zagueiros. Facilita a saída de bola” , contou.