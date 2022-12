Cesar Greco / Palmeiras

O técnico do Coritiba, António Oliveira, indicou a contratação do atacante Deyverson, que foi o herói da final da Copa Libertadores de 2021. Na época, ele defendia o Palmeiras e fez o gol do título na decisão, diante do Flamengo – o time paulista venceu por 2 a 1, na prorrogação.

Deyverson está no Cuiabá, que no último Brasileirão foi dirigido exatamente por António Oliveira. Contudo, segundo a jornalista Nadja Mauad, do Globoesporte.com, o jogador tem contrato com o clube do centro-oeste até 2024 e o valor para sua contratação chegaria a R$ 27 milhões.

Por enquanto, o Coritiba nega qualquer proposta pelo jogador. Até agora, o clube contratou o lateral-esquerdo Victor Luis (ex-Palmeiras), o volante Júnior Urso (ex-Orlando City-EUA e que esteve no Coritiba em 2012 e 2013), o ponta William Pottker (emprestado pelo Cruzeiro) e o centroavante Rodrigo Pinho (ex-Benfica-POR).

Para o setor de Deyverson, já foram citados Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX) como possíveis reforços. Além disso, outros cotados para o ataque são os pontas David (Internacional) e Robson (ex-Coritiba e hoje no Fortaleza).

O volante Val, que estava encaminhado para o Atlético-GO, não vai mais sair do Coritiba, pelo menos por enquanto. O jogador não passou nos exames físicos no clube goiano e, além disso, teria se apresentado muito acima do peso. Val tem contrato com o clube paranaense até o fim de 2023, mas a tendência é que seja negociado – até porque vem perdendo espaço; na última sexta-feira (23), o Coritiba confirmou o retorno do volante Júnior Urso.

O MERCADO DO CORITIBA PARA 2023

REFORÇOS

Lateral-esquerdo: Victor Luís (Ceará)

Volante: Júnior Urso (Orlando City-EUA)

Ponta: William Pottker (Avaí)

Centroavante: Rodrigo Pinho (Benfica)

QUEM PODE CHEGAR

Zagueiro: Reynaldo (Goiás)

Lateral-esquerdo: Fernando (Chapecoense)

Meia: Jarlan Barrera (Atlético Nacional)

Ponta: David (Internacional) e Robson (Fortaleza)

Centroavante: Cléber (Ceará), Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa), Diego Churín (Atlético-GO), Tomás Molina (LDU-EQU) e Iván Morales (Cruz Azul-MEX)

QUEM SAIU

Zagueiro: Guillermo* e Luciano Castán* (Guarani)

Lateral-esquerdo: Egídio, Rafael Santos (Cruzeiro) e Guilherme Biro (Mirassol)

Lateral-direito: Matheus Alexandre*

Volante: Val (Atlético-GO), Galarza* (Vasco), Matheus Sales e Gustavo Bochecha (Portuguesa)

Meia: Thonny Anderson* e Robinho*

Ponta: Hernán Pérez, Pablo García, Neilton* e José Hugo (Azuriz)*

Centroavante: Adrían Martínez (Libertad-PAR)* e Léo Gamalho (Vitória)*

*Fim de contrato ou fim do empréstimo

QUEM VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Lateral-esquerdo: Angelo (Brusque)

Volante: Gustavo Bochecha (Novorizontino)

QUEM PODE SAIR

Goleiro: Gabriel (Grêmio)

Lateral-direito: Natanael (Botafogo) e Nathan Mendes (Vasco)