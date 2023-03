Kosloski (Crédito: Divulgação/Coritiba)

Na manhã desta sexta-feira (03), o técnico da equipe sub-20 do Coritiba, Thiago Kosloski, foi convocado pela primeira vez para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira principal, no amistoso contra o Marrocos. A lista foi divulgada pelo técnico interino do Brasil, Ramon Menezes.

“Estou muito feliz com essa convocação. É o sonho de todo profissional do futebol chegar na seleção principal e eu me sinto muito realizado. Estou pronto para honrar a camisa do nosso país”, disse Thiago Kosloski.

Thiago foi convocado pela primeira vez, em 2022, para ser auxiliar técnico da Seleção Brasileira sub-20. E neste ano de 2023, ele foi Campeão Sul-Americano sub-20 representando o Brasil. O treinador ficará ausente de 18 a 27 de março, e estará de volta para a estreia do Coritiba no Paranaense sub-20.

O Coritiba parabeniza Thiago pela convocação e deseja muito sucesso representando a Seleção.