Guto Ferreira (Crédito: Robson Mafra)

Um dia após o Goiás perder o título estadual para o rival Atlético-GO, a diretoria confirmou a demissão do técnico Guto Ferreira, que deixa o cargo ao lado do preparador físico Valdir Nogueira Júnior. O relacionamento dele com a direção era conturbada, porém, ele seguiu no cargo até o último jogo do Campeonato Goiano.

No domingo à tarde na Serrinha, o Goiás venceu o rival Atlético-GO por 3 a 1 no tempo normal, mas, como tinha perdido no jogo de ida por 2 a 0, a definição do título foi para a disputa de pênaltis. E o Atlético levou a melhor por 5 a 4. Como aconteceu ano passado, o Goiás precisou se contentar com o vice-campeonato.

O técnico balançava desde março, quando o Goiás foi eliminado, de forma precoce, da Copa do Brasil diante do Águia-PA, ainda na segunda fase. Na ocasião, foram demitidos dois membros da comissão técnica: André Luís e Alexandre Faganello. Mas, depois, Guto conseguiu levar o time à final da Copa Verde, que vai ainda acontecer diante do Paysandu.

No total foram quatro meses de trabalho. Contratado em dezembro, ele comandou o time em 35 jogos, com 16 vitórias, seis empates e três derrotas, com aproveitamento total de 72% dos pontos disputados.

A diretoria espera ainda nas próximas horas definir o novo técnico. Afinal, no fim de semana já começa a disputar o Campeonato Brasileiro. A estreia vai acontecer diante do Athletico-PR, sábado, às 18h30, na Arena da Baixada.