Geovane (à esquerda) comemora gol do Coritiba na Copinha (Crédito: Divulgação/Coritiba)

A eliminação do Coritiba para o Novorizontino na terceira fase da Copa São Paulo de Juniores acabou interrompendo a trajetória do meio-campista Geovane no torneio. Porém, o jogador de 20 anos já virou a chave e pensa nos próximos objetivos que terá pela frente. Ele renovou seu contrato até dezembro de 2024 e começou a treinar com os profissionais do clube nesta segunda-feira (16).

“Fiquei triste pela eliminação na Copinha, mas faz parte do futebol. Agora tenho que manter a cabeça erguida e me concentrar nos próximos desafios. O clube tem confiado em mim, recém renovaram meu contrato. Vou dar o meu melhor para ter a chance de entrar em campo pelos profissionais dessa equipe. É o que eu mais quero”, declarou o volante.

Recuperado de uma lesão no joelho, Geovane teve um desempenho positivo ao longo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além de ajudar o meio-campo com desarmes e interceptações, deu duas assistências que contribuíram para vitórias importantes do time no campeonato, sendo uma delas no triunfo sobre o Vitória da Conquista por 2 a 0 que classificou o Coritiba para a terceira fase.

“Ainda estou retomando o ritmo de jogo, mas consegui ajudar meus companheiros durante a competição. Fizemos uma boa campanha, merecíamos ter ido mais longe. Disputar a Copinha é sempre uma grande experiência para qualquer atleta das categorias de base e com certeza vou levar os aprendizados desse torneio para a sequência da minha carreira”, disse Geovane.

O Coxa fez sua estreia no Estadual no último domingo e derrotou o Aruko por 1 a 0. O próximo jogo da equipe na competição será nesta quarta-feira (18), às 21h30, fora de casa, contra o Foz do Iguaçu.