Zago (Crédito: Divulgação/antlers.co.jp)

Após a demissão do técnico António Oliveira, na última terça-feira (dia 18), a diretoria do Coritiba passou a procurar um novo profissional para o cargo. A ideia seria fechar com o novo nome ainda nesta quarta-feira (dia 19) ou, no mais tardar, na quinta-feira (20).

Antonio Carlos Zago, 53 anos, está perto de um acerto. Faltam apenas os últimos detalhes do contrato para o anúncio oficial.

Ex-zagueiro do Palmeiras e da seleção brasileira, Zago começou a carreira de treinador em 2009, no São Caetano. Depois rodou por Palmeiras, Barueri, Mogi Mirim, Vila Nova, Audax-SP, Juventude, Internacional, Fortaleza, Red Bull Brasil-SP, Bragantino, Kashima Antlers (Japão) e Bolívar (Bolívia).

O principal título de Zago foi a Série B de 2019, no comando do Bragantino. O último trabalho dele foi no Bolívar, onde conquistou o Apertura 2022. Ele deixou o clube em novembro de 2022 e está sem equipe desde então.

OUTROS

O Coritiba chegou a sondar Roger Machado, de 47 anos, que iniciou o trabalho de treinador em 2014, no Juventude. Depois rodou por Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Está sem clube desde setembro de 2022, quando deixou o Grêmio, na sua segunda passagem pelo clube, que durou 200 dias, 37 partidas, 17 vitórias, 12 empates e oito derrotas.

Os principais títulos dele foram quatro estaduais: dois com o Bahia, um com o Grêmio e um com o Atlético-MG.

Zé Ricardo, 52 anos, foi outro cogitado. Ele começou a carreira de técnico em 2016,no Flamengo. Depois passou por Vasco, Botafogo, Fortaleza, Interancional, Qatar SC e Shimizu S-Pulse (Japão). O principal título do treinador foi o Carioca de 2017, com o Flamengo.

Ele deixou o Shimizu em 3 de abril, após ser rebaixado em 2022 e deixar o time da zona de rebaixamento da segunda divisão em 2023. No total, só conseguiu seis vitórias em 28 jogos pelo clube japonês.