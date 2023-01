Jean Pedroso (Crédito: Divulgação/Guilherme Griebeler/Coritiba)

O zagueiro Jean Pedroso, do Coritiba, foi convocado nessa quinta-feira (dia 12) pela seleção brasileira de juniores para a disputa do Sul-Americano Sub-20, na Colômbia. O jogador substitui Michel, do Palmeiras, desconvocado por motivo de lesão.

“Observado pelo Centro de Pesquisa e Análise das categorias de base da Seleção Brasileira, o defensor foi integrado à equipe profissional do clube paranaense nesta temporada. Em 2022, nas categorias de base, foi campeão paranaense sub-20 e um dos destaque do Coxa na Copinha”, informou a CBF.

Jean vai se apresentar ao grupo do técnico Ramon Menezes (ex-meia do Vasco e do Athletico Paranaense) na manhã desta sexta-feira (13). Um dos auxiliares da seleção sub-20 é Thiago Kosloski, técnico do time de juniores do Coritiba. Ele comandou a equipe paranaense na primeira rodada da Copa São Paulo de Juniores e, logo em seguida, se apresentou à seleção brasileira.

Destaque das categorias de base em 2022, Jean Pedroso foi integrado ao elenco profissional do Coritiba para a temporada 2023.

O Athletico Paranaense tem três jogadores na seleção brasileira sub-20: os centroavantes Vitor Roque e Renan Viana e o goleiro Mycael.

O Brasil estreia no Sul-Americano no próximo dia 19, contra o Peru, às 19h, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.