Thalisson Gabriel (Crédito: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba decidiu não utilizar os zagueiros Márcio Silva e Thalisson Gabriel, ambos de 21 anos, na sequência da temporada 2023. Márcio foi emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto. E agora o clube paranaense acerta os últimos detalhes para ceder Thalisson para o Camboriú, que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2023.

Márcio e Thalisson foram titulares do time sub-20 na conquista da Copa do Brasil de 2021. Os dois têm contrato com o clube paranaense até o fim de 2025.

Em dezembro de 2022, o Coritiba chegou a vender Thalisson para o Norwich City, da segunda divisão da Inglaterra. Nos bastidores, a informação era que o clube paranaense receberia cerca de US$ 750 mil (equivalente a quase R$ 4 milhões) e ficaria com 20% dos direitos econômicos do jogador, para lucrar em uma eventual negociação futura. No entanto, o jogador acabou retornando ao clube em janeiro, porque não conseguiu o visto de trabalhar para atuar na Europa. A negociação foi cancelada.

Em 2023, Thalisson ficou no banco em duas partidas do Paranaense, mas não chegou a entrar em campo. Ele começou a formação na base do Grêmio. Chegou ao Coritiba em 2018, para o sub-17. Depois se destacar nos juniores, foi promovido ao profissional e só disputou três partidas — duas no Paranaense 2022 e uma na Copa do Brasil 2021.

ELENCO

Sem Márcio Silva e Thalisson Gabriel, o técnico António Oliveira conta com seis opções para a zaga: Bruno Viana, Kuscevic, Chancellor, Henrique e Jean Pedroso.

CAMBORIÚ

O Camboriú terminou em 11º lugar no Campeonato Catarinense de 2023 e acabou rebaixado para a segunda divisão estadual. Na Série D, está no Grupo 8, junto com São Joseense, Hercílio Luz-SC, Concórdia-SC, Aimoré-RS, Novo Hamburgo-RS, Caxias-RS e Brasil-RS.