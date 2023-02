Reprodução

O futebol mundial acordou de luto neste fim de semana. Foi encontrado neste sábado o corpo de Christian Atsu, astro da seleção de Gana e do Hatayaspor, com passagem por diversos clubes da Europa. O jogador de 31 anos é mais uma vítima do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e parte da Síria devastando os países há quase duas semanas e deixando mais de 41 mil mortos. A notícia foi revelada por seu empresário, Nana Sechere, nas redes sociais.

“É com o coração pesado que tenho que anunciar a todos os simpatizantes que, infelizmente, o corpo de Christian Atsu foi recuperado esta manhã” escreveu Nana Sechere. “Minhas mais profundas condolências vão para sua família e entes queridos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos por suas orações e apoio. Peço que enquanto tomamos as providências necessárias, todos respeitem a privacidade da família durante este período tão difícil.”

Nos primeiros dias de resgate, chegou a ser noticiado que Atsu havia sido resgatado com vida e que estava em um hospital recebendo tratamento. Mas seu agente desmentiu a notícia. Seu corpo estava soterrado e foi encontrado nos escombros do prédio onde morava em Hatay. Com passagens por diversos países, como Inglaterra, Espanha, Holanda e Arábia Saudita, o ganês iniciou sua caminhada no futebol turco nesta temporada, mas tinha passagem para deixar o local um dia após o terremoto.

Com 65 partidas disputadas pela seleção de Gana, Atsu foi eleito o melhor jogador da Copa Africana das Nações de 2015, na Guiné Equatorial, competição na qual sua seleção perdeu da Costa do Marfim na decisão. O jogador defendeu Porto e Rio Ave em Portugal, Vitesse, na Holanda, Málaga, na Espanha, e diversas equipes da Inglaterra, casos de Chelsea, Everton, Bournemouth e, por fim, o Newcastle, onde atuou por quatro temporadas.

Assim que surgiu a confirmação de sua morte, uma comoção geral tomou contra do mundo da bola, sobretudo na Inglaterra. Muitos clubes prestaram condolências e lamentaram a morte do jogador. A Premier League, a Fifa, a página oficial da seleção de Gana e a Associação de Futebol de Gana também mandaram mensagens.

“A Associação de Futebol de Gana recebeu a triste notícia da recuperação do corpo de Christian Atsu dos escombros após o terremoto que atingiu o sul e o centro da Turquia na segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Que sua alma descanse em paz!”, lamentou a AFG. “Somou 65 partidas pela seleção de Gana e ajudou o Black Stars a chegar à final da Copa Africana de Nações de 2015. Você serviu bem o nosso país e ficará para sempre em nossos corações. descanse em paz”, escreveu a seleção de Gana.

“Estamos profundamente tristes com a notícia de que Christian Atsu perdeu a vida na devastação dos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria. Nossos pensamentos e condolências estão com a família e amigos de Christian e todos os afetados por este trágico evento”, postou a Premier League. “Estamos profundamente tristes ao saber da morte de Christian Atsu. Nossos pensamentos e condolências estão com sua família, amigos e todos os afetados pelo terremoto na Turquia e na Síria”, homenageou a Fifa.

Os jogos do Campeonato Inglês terão um minuto de silêncio neste fim de semana e a torcida do Newcastle iniciou bem antes do apito final da partida com o Liverpool, as homenagens a Atsu. Com bandeiras e cantoria, foram para a porta do St. James Park para relembrar seu jogador. Chelsea e Newcastle se disseram “arrasados” com a triste notícia.

Clubes diversos se solidarizaram com a família do jogador e com as agremiações pelas quais ele passou. Tottenham, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester City, Everton, Sevilla, entre tantos outros, lamentaram a morte e transmitiram apoio.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional de Gana já trabalha com as autoridades a Turquia para que o corpo de Christian Atsu seja levado para uma última despedida, com velório e enterro em solo ganês.

“A paz esteja com você, pessoa maravilhosa. Não há palavras para descrever nossa tristeza”, acrescentou um comunicado do Hatayaspor, que trouxe muitas imagens do jogador defendendo as cores do clube. Atsu havia marcado seu último gol na equipe um dia antes do terremoto.