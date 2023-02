A nota enviada anteriormente contém informações de outra matéria ao fim do texto. Segue a versão corrigida:

Com um ritmo alucinante no primeiro tempo, onde fez três gols nos 20 minutos iniciais, o Bayern de Munique derrotou o Wolfsburg por 4 a 2, neste domingo, e reassumiu a liderança do Campeonato Alemão. O triunfo acontece após três empates seguidos da equipe no torneio. O resultado deixa o Bayern com 40 pontos, um a mais que o Union Berlin, que chegou a dormir na liderança.

No próximo final de semana, os dois times voltam a campo pelo torneio. Jogando em seu estádio, o Bayern defende a ponta contra o Bochum, no sábado. Um dia antes, o Wolfsburg enfrenta o Schalke 04 fora de seus domínios em busca da reabilitação na competição.

Com uma postura bastante ofensiva, o Bayern definiu a vitória ainda no primeiro tempo. Logo aos nove minutos, Coman arriscou um chute de longa distância e acertou o canto direito do goleiro Casteels para abrir o placar. O segundo gol saiu logo depois, e novamente com Coman. O meia-atacante teve liberdade para dominar a bola na área e chutar sem chance de defesa para fazer 2 a 0 aos 14 minutos.

Atordoado, o Wolfsburg não teve tempo de arrumar a casa e viu o time visitante balançar a rede novamente aos 19 minutos. Após cobrança de falta, Thomas Müller foi mais rápido que a marcação e, de cabeça, estabeleceu 3 a 0 no marcador. No final da etapa inicial, os mandantes conseguiram descontar. Kaminski aproveitou o espaço na área adversária e chutou no canto para diminuir antes do intervalo.

Diferentemente da primeira etapa, o Wolfsburg acertou a marcação na etapa final e chegou a criar boas chances, dando um tom de equilíbrio à partida no segundo tempo. No entanto, quem voltou a movimentar o placar foi o Bayern. Aos 29, Musiala ganhou do zagueiro na corrida e teve frieza para tocar na saída do goleiro e fazer 4 a 1. A resposta dos mandantes veio com bola na rede aos 36 minutos. Oportunista, Svanberg diminuiu a diferença com um arremate da pequena área.

A reação, no entanto, ficou nisso. Com um final de jogo nervoso, o Bayern se fechou na defesa, segurou a pressão dos donos da casa e garantiu mais três pontos dentro da competição

O Werder Bremen também foi a campo neste domingo e conseguiu um importante resultado fora de casa ao derrotar o Stuttgart por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo.

Aos 14 minutos, Jens Stage aproveitou um rebote na entrada da área e acertou o ângulo do esquerdo do goleiro Muller para fazer 1 a 0. O Stuttgart partiu para o ataque em busca do empate, mas acabou sendo castigado com os espaços deixados no setor defensivo. Ducksch foi acionado por Full Krug, conseguiu levantar vantagem sobre a marcação adversária, e finalizou com precisão para ampliar a vantagem e definir a vitória.

O triunfo coloca o Werder Bremen na posição intermediária na classificação, agora com 27 pontos. Já o Stuttgart se complicou ainda mais no torneio. O time do técnico Bruno Labbadia está na zona de rebaixamento, em 16º lugar, e segue estacionado nos 16 pontos.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana e o Stuttgart vai tentar a reabilitação visitando o Freiburg no sábado. No mesmo dia, e jogando diante de sua torcida, o Werder Bremen enfrenta o Borussia Dortmund.C