Primeiro time a garantir a classificação aos playoffs durante a temporada regular, o Milwaukee Bucks começou sua série contra o Miami Heat com uma derrota por 130 a 117, em partida de muita frustração na noite de domingo, no Fiserv Forum. Além do resultado desfavorável, ainda viu Giannis Antetokounmpo, sua grande estrela, sair de quadra com uma lesão na região lombar.

O grego se chocou com Kevin Love nos quatro minutos finais do primeiro período e caiu de costas no chão, visivelmente sentindo muita dor. Não teve condições de continuar e agora é dúvida para a sequência de embates. O Heat também teve uma baixa importante, pois Tyler Herro quebrou a mão direita ao tentar recuperar uma bola perdida depois do intervalo, mas esteve bem servido por seu astro Jimmy Butler, autor de 35 pontos e 11 assistências.

“Ele é um competidor brilhante”, disse o Erik Spoelstra, treinador da equipe de Miami. “Ele joga nos dois limites da quadra. Ele tem um sentimento inato sobre o que é necessário durante o jogo. Nós obviamente precisávamos de um impulso ofensivo, alguns gatilhos, algo para nos estabilizar, especialmente a partir do momento em que perdemos Tyler. Jimmy foi capaz de fazer isso de diferentes maneiras”, completou.

O próximo duelo da série entre Miami Heat e Milwaukee Bucks está marcado para as 22 horas (de Brasília), desta quarta-feira, novamente em Milwaukee. O primeiro jogo na Flórida será no sábado.

LAKERS BATEM GRIZZLIES; JA MORANT SE LESIONA

Vindo do play-in depois de uma temporada regular inconstante, o Los Angeles Lakers chegou aos playoffs com seus principais jogadores em bom estado físico e bateu o Memphis Grizzlies, classificado como vice-líder do Oeste, por 128 a 112. Rui Hachimura foi o cestinha da franquia californiana com 29 pontos, mas o jogo teve muitos destaques. Lebron James somou 21 pontos, 11 rebotes e cinco assistências, e Anthony Davis teve 22 pontos, 12 rebotes e 3 assistências. Austin Reaves marcou 23 pontos.

Do lado do Grizzlies, houve uma frustração semelhante à sentida pelos Bucks, pois Ja Morant saiu de quadra com a mão direita lesionada. Ele foi barrado por uma parede feita por Anthony Davis, ao saltar, e caiu em cima do próprio braço. A situação ainda será melhor avaliada, mas é possível que o armador não seja liberado para jogar pelo menos o segundo jogo da série, marcado para quarta-feira.

CLIPPERS SUPERAM SUNS

O jogador que mais pontuou na noite de jogos dos playoffs foi Kawhi Leonard, autor de 38 pontos no triunfo por 115 a 110 do Los Angeles Clippers sobre o Phoenix Suns, na casa dos adversários. A partida foi marcada pelo ritmo frenético personificado por Russell Westbrook, completamente pilhado do início ao fim e dono de grande atuação nos rebotes e na marcação, especialmente no duelo direto com Kevin Durant, com quem protagoniza uma das grandes rivalidades individuais da NBA.

Embora tenha ido bem defensivamente, Westbrook teve uma péssima noite no ataque, acertando apenas três de 19 arremessos. A noite iluminada de Kawhi, contudo, ajudou o Suns a saírem de quadra com o triunfo. Do lado dos Suns, Kevin Durant foi quem mais fez pontos, com 27, além de ter somado 11 assistências e nove rebotes.

NUGGETS VENCEM SEM DRAMA

Em Denver, os Nuggets, líderes do Oeste, não tiveram grande dificuldade e fizeram 109 a 80 sobre o Minnesota Timberwolves, classificado por meio do play-in. Candidato a mais um MVP, Nikola Jokic teve 13 pontos somados a 14 rebotes e seis assistências durante os 28 minutos em que esteve em quadra. Jamal Murray, que teve 24 pontos, oito rebotes e oito assistências, foi o líder da equipe texana.

Confira os resultadas da NBA deste domingo:

Memphis Grizzlies 112 x 128 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 117 x 130 Miami Heat

Phoenix Suns 110 x 115 LA Clippers

Denver Nuggets 109 x 80 Minnesota Timberwolves

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Sacramento Kings x Golden State WarriorsP