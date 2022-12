(Divulgação)

Os participantes da Corrida Internacional de São Silvestre vão iniciar o “aquecimento” nesta terça-feira, dia em que começa a entrega dos kits. Os 32 mil inscritos na prova mais popular do atletismo brasileiro terão até sexta-feira, véspera do dia da corrida, para buscar os seus kits.

O local de entrega é o Palácio das Convenções do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, número 1.209, na capital paulista. Os corredores devem optar pelo acesso pela entrada do Auditório Elis Regina para entrar no Hall Nobre. Os kits podem ser buscados nos dias 27, 28 e 29, das 9h às 20h, e no dia 30, das 9h às 17h.

De acordo com a organização da prova, o ideal é o que o atleta que escolheu retirar o kit no dia 30 tente antecipar a retirada para os dias 27, 28 e 29, em razão do maior movimento de atletas, de diferentes cantos do País e do mundo, no último dia para a retirada. Cada atleta deve apresentar documento original com foto, que pode ser RG, o RNE, a carteira de motorista ou passaporte para poder retirar o kit.

LARGADA

A 97ª edição da corrida de São Silvestre terá largadas em horários diferentes, de acordo com cada categoria, como de costume. A primeira será às 7h25 para os cadeirantes. Às 7h40min, partirá as corredoras de elite do feminino. A elite masculina terá início às 8h05, assim como o Pelotão Premium, a categoria Cadeirantes com Guia e o Pelotão Geral.

ACESSO

A organização da prova recomenda que os participantes que queiram chegar ao local da largada de metrô utilizem a estação Consolação, que neste ano será a mais próxima da largada. Há o alerta de que as estações Brigadeiro e Trianon, na mesma linha verde, não darão acesso ao local da partida da prova.

“Todos os acessos devem ser feitos pelos setores correspondentes a cor do número de peito na Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal. No kit do atleta haverá um mapa informando os setores bem como no Manual do Atleta que se encontra no site oficial”, explica a organização.

A entrada só será permitida aos atletas que apresentem o número de peito. E será feita por setores, entre 5h e 8h: Elite A/B – Rua Augusta; Premium/PCD/PM/GCM – Rua Frei Caneca; Laranja – Rua Ministro Rocha Azevedo; Branco – Rua Peixoto Gomide; e Lilás – Alameda Casa Branca.

TRÂNSITO

Como de costume, a São Silvestre vai causar alterações no trânsito local, e não somente no dia 31. As mudanças vão começar no dia 29, a partir das 10h, com a interdição de uma faixa da Alameda Campinas entre a Avenida Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal.

No dia 30, às 18h, acontecerá o fechamento total da Alameda Campinas entre a Avenida Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal. No mesmo dia, às 20h, a organização vai fechar totalmente o acesso à Avenida Paulista (transversais continuam liberadas) e dos acessos à avenida nos dois sentidos (entre Rua Teixeira da Silva e Rua Bela Cintra).

As transversais da Avenida Paulista serão fechadas no dia 31, já na madrugada, com exceção das ruas Bela Cintra, Teixeira da Silva e Leôncio de Carvalho. A partir das 5h, todas as vias que compõem o percurso serão interditadas. As mesmas transversais vão seguir fechadas após a disputa da corrida por conta das festividades do Réveillon.