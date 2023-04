Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Eduardo Coudet fica no Atlético-MG. Após algumas horas de mal-estar entre técnico, diretoria e torcida pela derrota do clube em casa para o Libertad, pela Libertadores, e uma entrevista ‘sincerona’ do técnico, ele garantiu, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 7, que não pretende deixar o cargo de momento e nem tratou de dispensar a cláusula de rescisão, como foi especulado ao longo do dia. Sobre os resultados em campo, acredita que é questão de tempo até o time apresentar o padrão de jogo ideal e confia no potencial de seu grupo.

Segundo o argentino, não foi sua intenção desrespeitar ninguém ao comentar que ele não participou das vendas de jogadores feitas pela diretoria, as quais não esperava, e também ao criticar o planejamento de contratações. “Falei o que pensava”, reforçou na conferência, onde ainda pediu desculpas ao presidente Sergio Coelho e investidores, deixando qualquer decisão importante nas mãos das autoridades do clube.

“Hoje, conversei muito com os jogadores”, disse Coudet. “Estamos convencidos e na mesma linha, vamos trabalhar para continuar ganhando os jogos, melhorar a parte futebolística e tratar de deixar o futebol como a torcida quer ver em campo.” Para o treinador, mesmo com a final do estadual garantida e o aproveitamento positivo, ainda há espaço para melhorias, e isso necessita de tempo. “Temos que seguir evoluindo e entendendo cada vez mais esse padrão de jogo que buscamos. Qual equipe está pronta para começar o Brasileirão?”, questionou, ao comparar-se com os rivais do nacional.

As questões contratuais também foram tema na coletiva, tanto a respeito de seu vínculo com o Atlético quanto da chegada de novos jogadores. Sobre reforços, ele foi contundente: não haverá nenhum até 20 de abril, data de fechamento da janela doméstica. “A impressão é que em junho vamos poder fazer um bom investimento”.

“O que posso prometer [agora] ao torcedor é que vamos entregar o melhor a cada partida”, disse, adicionando que não pediu a dispensa da cláusula em caso de rescisão contratual. “Não falamos disso, o que eu falei [foi] que mudaram coisas por várias circunstâncias. Eu não quero sair.”

Com a polêmica do jogo contra o Libertad encerrada, Coudet e Atlético-MG voltam suas atenções para a final do Campeonato Mineiro, que será disputada neste domingo, 9, contra o América-MG. A equipe comandada pelo argentino entra com a vantagem do empate por ter ganho o primeiro duelo por 3 a 2 e garantir o troféu contribuiria para a paz no clube, algo de suma importância já que a segunda rodada da Libertadores é logo ali: dia 18 de abril, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.