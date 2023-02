Os problemas físicos do Real Madrid seguem aumentando. Após Éder Militão e Benzema deixarem o campo no meio de semana sentindo lesões, agora foi a vez de Courtois. Durante o aquecimento para a partida contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, o goleiro teve um desconforto na perna esquerda e vai passar por exames nesta segunda-feira para saber se poderá estar no Mundial de Clubes.

Campeão da última edição da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, o Real Madrid demonstra estar longe do desempenho da última temporada. Atualmente, a equipe de Carlo Ancelotti vem sofrendo com lesões em quase todos os setores do campo.

Além de Éder Militão, Benzema e Courtois, o Real Madrid sofre para ter um lateral esquerdo apto para as partidas. Com as lesões de Mendy e Alaba, o volante Camavinga vem sendo improvisado no setor. Na outra lateral, Carvajal se recuperou de lesão recentemente e está adquirindo ritmo de jogo para o Mundial de Clubes.

O Real Madrid viaja para o Marrocos nesta segunda-feira (6) para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa na quarta-feira (8). Do outro lado da chave da competição, o Flamengo terá o Al Hilal, da Arábia Saudita, como oponente por um lugar na decisão.