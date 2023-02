Cristiano Ronaldo participou de uma comemoração pouco usual nesta quarta-feira. Ao lado de alguns jogadores do Al Nassr, entre eles os brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo, CR7 celebrou os 300 anos de fundação do estado saudita. No evento, os atletas vestiram roupas típicas do país e o astro português levantou uma espada.

Vivendo na Arábia Saudita desde o começo de 2023, Cristiano Ronaldo vem sendo inserido cada vez mais na cultura do país. Dentro de campo, o astro português marcou quatro vezes na mesma partida recentemente e totaliza cinco gols e duas assistências em cinco jogos pelo Al Nassr.

Dentro de campo, o “fator CR7? já está presente. Na atual temporada do campeonato nacional, o Al Nassr perdeu apenas uma vez e lidera a competição com 40 pontos, ao lado do Al-Itthad e Al-Shabab.

No próximo sábado, Cristiano Ronaldo terá mais uma oportunidade de entrar em campo com o Al Nassr. A equipe terá o Dhamk pela frente por mais uma rodada do Campeonato da Arábia Saudita.