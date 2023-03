Sorteio da Copa do Brasil (Crédito: Reprodução/CBF TV)

Athletico Paranaense, Coritiba e Maringá conheceram nessa quarta-feira (dia 29) seus adversários na terceira fase da Copa do Brasil 2023. Em sorteio, ficou definido que o Furacão vai enfrentar o CRB. O Coxa vai pegar o Sport. E a equipe do Interior do Paraná terá pela frente o Flamengo.

A partir da terceira fase, a competição é disputada no sistema de jogos ‘ida e volta’. O gol como visitante não será critério de desempate. Em caso de igualdade na soma dos dois placaras, a decisão da vaga ocorre nos pênaltis.

A ordem dos jogos também será definida por sorteio, ainda nesta quarta-feira (em breve, mais informações). As datas reservadas para a terceira fase são os dias 12 de abril (jogos de ida) e 26 de abril (jogos de volta).

OS CONFRONTOS

Santos x Botafogo-SP

América-MG x Nova Iguaçu

Coritiba x Sport

Cruzeiro x Náutico

Atlético-MG x Brasil-RS

Bahia x Volta Redonda-RJ

Botafogo x Ypiranga-RS

Grêmio x ABC-RN

Flamengo x Maringá

São Paulo x Ituano-SP

Fluminense x Paysandu

Corinthians x Remo

Internacional x CSA

Fortaleza x Águia de Marabá-PA

Athletico x CRB

Palmeiras x Tombense-MG

OS POTES

Os 32 clubes classificados para a terceira fase foram distribuídos em dois potes. No primeiro, estavam os 16 times mais bem colocados no ranking da CBF. Cada clube do Pote A enfrenta um adversário do Pote B.

POTE A

Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos, Internacional, Grêmio, América-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Coritiba

POTE B

Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo-SP, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá-PA

Na terceira fase, entram na disputa os oito clubes brasileiros que também jogam a Copa Libertadores 2023: Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Athetico, Atlético-MG e Fortaleza. E também mais quatro participantes: São Paulo (via Brasileirão), Cruzeiro (via Série B), Sport (via Copa do Nordeste) e Paysandu (via Copa Verde).

PREMIAÇÃO

Da Copa do Brasil 2023

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

Grupo 1: clubes de Série A

Grupo 2: clubes de Série B

Grupo 3: demais clubes