O novo ciclo da seleção portuguesa começará com Cristiano Ronaldo como um dos integrantes do grupo comandado por Roberto Martínez. Substituto de Fernando Santos, que levou a nação às quartas de final da Copa do Catar, o treinador espanhol incluiu o astro de 38 anos na primeira convocação após o Mundial, para duelos com Liechtenstein e Luxemburgo nos dias 23 e 26 de março, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

“Eu não olho para a idade”, afirmou o técnico espanhol ao ser questionado sobre a escolha em entrevista coletiva depois do anúncio da lista. “Ronaldo é um jogador muito comprometido. Essa é minha posição. Ele é um jogador que pode oferecer experiência e é uma figura muito importante para a nossa equipe”, completou.

Cristiano Ronaldo ainda é uma das marcas mais poderosas do futebol, mas sua continuidade na seleção era incerta por sua idade e pelo fato de estar longe dos holofotes das principais ligas europeias. De qualquer forma, ele vem mantendo os bons números de sempre em sua experiência na Arábia Saudita, onde defende o Al-Nassr. Em nove jogos, marcou oito gols e deu duas assistências.

O atacante viveu um final de 2022 com doses de polêmica e frustração. Quando já havia se juntado à seleção portuguesa para se preparar para a Copa do Mundo, em novembro, rescindiu o contrato que tinha com o Manchester United, clube no qual teve desentendimentos com o técnico Erik Ten Hag por não ser tão utilizado quanto gostaria.

Durante a disputa do Mundial, foi titular ao longo de toda a fase de grupos e provocou uma situação desconfortável ao reclamar de ser substituído no jogo contra a Coreia do Sul, pela terceira rodada. Então, perdeu a posição para o jovem Gonçalo Ramos a partir do início do mata-mata.

Logo nas oitavas, viu Gonçalo marcar três gols na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça e só entrou na segunda metade da etapa final. Nas semifinais, contra o Marrocos, começou no banco novamente, entrou no início do segundo tempo e não conseguiu evitar a eliminação com derrota por 1 a 0.

Ronaldo despediu-se da Copa com apenas um gol marcado, de pênalti, contra Gana, no primeiro jogo da fase de grupos. Depois da eliminação, publicou no Instagram um texto no qual mostrava não acreditar que teria condições de disputar outro mundial. “Colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho”, disse em um trecho. “Infelizmente, o sonho acabou”, completou em outro.

Ao entrar em campo na próxima semana, o astro português pode se isolar como o jogador com maior número de partidas por uma seleção de futebol masculino. Atualmente, ele tem 196 jogos por Portugal, empatado com o atacante Bader Al-Mutawa, do Kuwait. O número, contudo, pode permanecer igualado, pois Al-Mutawa, ainda em atividade, também aos 38 anos, pode entrar em campo pela seleção árabe, que joga amistosos nos dias 24 e 28 de março, contra Filipinas e Tajiquistão.

Veja a lista de convocados de Portugal:

Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Patrício (Roma) e José Sá (Wolverhampton).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Bayern de Munique), Diogo Leite (Union Berlin), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Pepe (Porto), Danilo (PSG), Rubén Dias (Manchester City), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Nuno Mendes (PSG).

Meio-campistas: João Palhinha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Otávio (Porto), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton) e Vitinha (PSG)

Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea), Rafael Leão (Milan).