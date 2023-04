Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estariam vivendo uma crise no relacionamento conjugal. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o craque português está cansado das atitudes e comportamentos da namorada nos últimos meses. Cristiano Ronaldo e Georgina mantêm um relacionamento desde 2016. O casal tem dois filhos, Alana Martina e Bella Esmeralda.

Segundo a publicação, o que mais irrita Cristiano Ronaldo é que Georgina teria mudado sua postura radicalmente desde que se conheceram. A fama, insuflada com o documentário da Netflix “Soy Georgina”, teria tornado a argentina “excessivamente egocêntrica”.

Fãs de Cristiano Ronaldo e que acompanham de perto o casal nas redes sociais têm compartilhado a mesma opinião. Na série, Georgina mostra “falta de humildade”, segundo os críticos, com excesso de cenas fazendo compras e ostentando.

No início de março, vieram à tona notícias sobre uma suposta traição de Cristiano Ronaldo ocorrida um ano antes, em Portugal. Em uma publicação nas redes sociais, a influencer venezuelana Georgilaya disse ter se relacionado sexualmente com Cristiano Ronaldo no dia 25 março de 2022, em um hotel, em Vila Nova de Gaia, em que a seleção portuguesa estava hospedada para um compromisso das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A informação foi negada pelo estafe do craque português.

Nesta semana, Cristiano Ronaldo voltou aos holofotes após o astro lusitano se tornar alvo de um processo pedindo a sua deportação da Arábia Saudita por uma advogada que não gostou de um gesto obsceno feito pelo jogador a torcedores rivais na saída de campo na derrota do Al-Nassr para o Al-Hilal.