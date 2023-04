Após longos 42 meses, o Cruzeiro enfim voltou a vencer na Séria A do Campeonato Brasileiro. O triunfo sobre o Grêmio, por 1 a 0, foi conquistado na noite deste sábado, com direito a recorde de público para o time no ano, na Arena Independência, incluindo a presença de Ronaldo nas tribunas.

O time mineiro não vencia um jogo na primeira divisão desde outubro de 2019, quando superou o Botafogo por 2 a 0, fora de casa, pela 29ª rodada do Brasileirão daquele ano. Nas últimas três temporadas, a equipe cruzeirense disputou a Série B. E, na rodada de abertura do Brasileirão deste ano, o Cruzeiro foi batido pelo Corinthians, fora de casa.

Os três primeiros pontos na tabela vieram com uma vitória cujo placar não refletiu o domínio em campo sobre o Grêmio. O time gaúcho, que venceu o Santos na estreia, só levou perigo nos 10 minutos finais da partida, em mais uma atuação de Suárez abaixo do esperado. O destaque gremista foi o goleiro Gabriel Grando, que evitou uma potencial goleada.

Cruzeiro e Grêmio entraram em campo neste sábado em busca da vitória e da afirmação. Ambos os times voltaram a disputar a Série A neste ano, ainda sob certa desconfiança dos seus torcedores. Do lado cruzeirense, o técnico Pepa fez sua “estreia” em casa, sem surpresas na escalação. Pela equipe de Porto Alegre, com desfalques, Renato Gaúcho surpreendeu ao escalar Gabriel Grando, sem jogar há quase três meses, no lugar do então titular Adriel.

A aposta do treinador trouxe resultados no primeiro tempo. Grando foi o melhor jogador do Grêmio na etapa inicial, com ao menos duas intervenções decisivas. O goleiro foi a solução diante da fragilidade da defesa gremista, que cedia mais espaços que o esperado. Mesmo assim, com evidente superioridade, o Cruzeiro não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo.

O confronto foi truncado até os 25 minutos, quando a insistência do time mandante começou a encontrar brechas na então forte marcação gremista. Foram oportunidades em lances de bola parada, finalizações de longa distância e boas trocas de passe por ambos os lados do campo.

O melhor momento da etapa aconteceu entre os 28 e os 30 minutos, com chances de gol em série para o time mineiro. Gilberto e Bruno Rodrigues, duas vezes, desperdiçaram boas oportunidades. Do outro lado, o Grêmio tinha dificuldade para sair para o jogo, deixando Suárez isolado no ataque, assim como aconteceu na rodada de abertura do Brasileirão, contra o Santos – na ocasião, o time gaúcho venceu, mas foi dominado pelo rival durante boa parte do confronto.

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. O Cruzeiro perdeu grande chance aos 2, quando Richard Coelho finalizou quase dentro na pequena área. Grando, à queima-roupa, fez a defesa. Na sequência, Gilberto perdeu duas chances, uma delas, aos 10, praticamente da marca do pênalti.

A pressão cruzeirense aumentava mais uma vez, ainda mais intensa do que no primeiro tempo. Aos 18, Grando pouco pôde fazer para evitar o gol. Após cobrança de escanteio na área, Bruno Rodrigues pegou de primeira e encobriu o goleiro gremista.

O gol obrigou o Grêmio a buscar mais o ataque e o confronto se tornou mais aberto e franco. Lances mais ríspidos e cartões amarelos em série eram um retrato do duelo pegado, sem bola perdida. Suárez, maior aposta gremista, voltou a ter dificuldades, como aconteceu diante do Santos, quando até perdeu um pênalti.

Neste sábado, ele desperdiçou boas jogadas e até falhou no domínio de bola. Sua melhor oportunidade foi justamente a primeira da partida nos instantes iniciais, quando exigiu boa defesa de Rafael Cabral. Na etapa final, criou bom momento aos 29, em bate-rebate na área cruzeirense que parou novamente em Cabral.

Os dois times voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil, para jogos da volta da terceira fase. No sábado, o Cruzeiro vai visitar o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. O Grêmio também jogará longe de casa, contra o Cuiabá, no domingo.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 X 0 GRÊMIO

CRUZEIRO – Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard (Neto Moura), Ramiro (Machado), Matheus Vital (Wallisson), Nikão (Rafael Bilu); Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa.

GRÊMIO – Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Everton Galdino), Bitello, Cristaldo (Gustavinho), Vina (André) e Nathan (Zinho); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Bruno Rodrigues, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ramiro, Gilberto, Suárez, Richard, Marlon, Kannemann.

CARTÃO VERMELHO – Lucas Oliveira.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP/Fifa).

RENDA – R$ 787.057,00.

PÚBLICO – 21.605 pagantes.

LOCAL – Arena Independência, Belo Horizonte (MG).