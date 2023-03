Sem calendário após caírem precocemente em seus estaduais, Red Bull Bragantino e Cruzeiro fizeram um amistoso visando a sequência da temporada de 2023, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Em um duelo com tempos distintos, o time mineiro venceu por 3 a 2, de virada.

Depois do Massa Bruta fazer dois gols com Bruninho e Thiago Borbas, de pênalti, no primeiro tempo, o Cruzeiro chegou à vitória com gols de Felipe Machado (2) e Mateus Vital.

Para o time paulista, a partida serviu de preparação para a disputa da Copa Sul-Americana e do Brasileirão. As estreias estão marcadas para os dias 5 e 16 de abril, respectivamente. A última vez que o Red Bull Bragantino havia entrado em campo foi no último dia 20, quando foi eliminado pelo Água Santa nas semifinais do Paulistão.

Já o Cruzeiro, além de ter usado o duelo amistoso, para o técnico português Pepa ir se ambientando no novo clube, onde fez sua estreia nesta quarta, o teste foi usado visando às disputas da Copa do Brasil e do Brasileirão, que começa na segunda semana de abril.

Jogando em casa, o Red Bull Bragantino abriu o placar logo no primeiro minuto do amistoso. Thiago Borbas recebeu na área, fez o pivô, e só rolou para Bruninho, que chegou batendo de fora da área para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário. Depois disso, o Cruzeiro até esboçou uma reação e chegou a chutar uma bola na trave com Mateus Vital.

Mas, foi o Red Bull Bragantino que marcou mais um. Aos 20, a bola bateu nas mãos do defensor dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Thiago Borbas foi para a cobrança e fez. A sequência do primeiro tempo continuou movimentada, mas o duelo amistoso foi para o intervalo com a vitória do time paulista por 2 a 0.

O segundo tempo também teve intensidade alta e depois de muitas substituições para os dois lados, o Cruzeiro buscou a virada. Aos 11 minutos, Mateus Vital disparou de fora da área e descontou. Já aos 35, foi a vez de Felipe Machado, de pênalti, empatar a partida.

A partir daí, ambos os times foram para o tudo ou nada, mas Felipe Machado fez mais um aos 43, com um toque de letra, para dar a vitória ao Cruzeiro. Por isso, o time mineiro venceu por 3 a 2.