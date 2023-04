Cuca (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico curitibano Alex Stival, o Cuca como é conhecido, deixou o comando do Corinthians após duas partidas. A decisão foi anunciada após o jogo contra o Remo, disputado nesta quarta-feira, 26 de abril. O Timão venceu nos pênaltis e se classificou para as oitavas da Copa do Brasil.

No anúncio de sua saída Cuca explicou que a ação era um pedido da família. “Eu saio neste momento, não é pelo o que eu queria. Se espera uma vida inteira para estar aqui. É um pedido da minha família. “Pai, vem, estamos precisando”. Amanhã estou em casa, vou cuidar de vocês – disse Cuca, em breve pronunciamento.

A contratação de Cuca foi muito criticada pelos torcedores. Ele foi alvo de protestos de parte da torcida que não aceitou a contratação de um condenado por estupro em 1989, na Suíça. A diretoria dizia acreditar na inocência do treinador, que assim se declara.