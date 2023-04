Os últimos dias do Corinthians foram movimentados. A saída de Fernando Lázaro do comando técnico e a chegada de Cuca, questionado pela torcida por causa de uma condenação sexual em 1989, não surtiu os efeitos imediatos esperados pela diretoria. Nesta quarta-feira, contra o Remo, Cuca terá o primeiro desafio de uma sequência decisiva do Corinthians na temporada, enquanto segue sob pressão da torcida – será sua estreia em casa.

Em seu primeiro jogo à frente da equipe, diante do Goiás, o Corinthians sofreu sua pior derrota no ano: 3 a 1, de virada, fora de casa. O treinador chegou a afirmar que precisaria de um tempo para fazer o time desempenhar um papel melhor dentro de campo. Quando contratado, Cuca sabia da pressão imediata que teria da torcida por resultados – além das questões levantadas pela condenação sofrida na Justiça suíça na década de 1980.

Nos últimos dias, a maioria das torcidas organizadas corintianas se manifestaram contra a contratação do treinador, afirmando que sua presença vai contra tudo que defende o clube ao longo de sua história. Jogadoras da equipe feminina também se colocaram contra, diante das redes sociais – Arthur Elias, técnico do time, chegou a afirmar que não teria sido contra Cuca.

“Te garanto que em dez, 15 dias vai ter um time com minha cara”, afirmou o técnico em sua primeira entrevista coletiva após o jogo contra o Goiás. Cuca não terá esse tempo – apenas um dia de treinamento, nesta terça-feira, para ajustar os detalhes para a partida -, mas já carrega a pressão de cumprir metas estabelecidas pelo Corinthians, antes mesmo de sua chegada.

No início deste ano, a diretoria traçou, como meta esportiva e orçamentária, que a equipe alcançasse ao menos as oitavas de final da Copa do Brasil – foi vice-campeã no último ano. Em caso de eliminação para o Remo, o Corinthians irá fracassar pela segunda vez consecutiva neste ano. No Paulistão, Duílio traçou junto com os conselheiros a semifinal como meta, mas o time foi eliminado pelo Ituano ainda nas quartas de final.

Na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o time alvinegro foi derrotado por 2 a 0 em Belém – ainda com Lázaro no cargo. Richard Franco e Muriqui marcaram os gols da partida, que marcou a reestreia do Mangueirão, em Belém, a nível nacional.

Para evitar esse novo insucesso, o Corinthians precisará vencer o Remo por ao menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis; caso a vitória seja ainda mais elástica se classificará ao final dos 90 minutos. No entanto, em apenas três dos 18 jogos neste ano o time alvinegro venceu por mais de gols de diferença – Mirassol, Liverpool-URU e Água Santa.

Uma classificação diante do Remo será importante não só na competição, mas pela continuidade do trabalho de Cuca. No final de semana, o Corinthians terá o clássico com o Palmeiras e na próxima quarta-feira confronto decisivo na Libertadores contra o Independiente del Valle. Caso a equipe alvinegra termine com três derrotas nessa sequência, Cuca terá ainda mais pressão no comando da equipe – em seu contrato, não há cláusula de rescisão, caso o Corinthians deseje romper seu vínculo.

Para a partida, o treinador terá uma série de desfalques: Caetano segue em recuperação e desfalca a zaga, enquanto Fagner e Renato Augusto seguem lesionados; Pedro, jovem talento de 17 anos e titular na última partida contra o Remo, sentiu o tornozelo e desfalcará o time nos próximos jogos.

‘FLASHBACK’

Em 2022, o Corinthians passou por um momento semelhante ao que viverá nesta quarta-feira. Na ocasião, perdeu o primeiro confronto das oitavas de final com o Atlético-GO por 2 a 0 e reverteu o resultado na partida de volta, com vitória por 4 a 1.

Assim como nesta quarta-feira, Yuri Alberto vivia um longo jejum à época. Em 2023, está há 53 dias e seis jogos sem marcar um gol; no último ano, chegou à partida contra o Atlético-GO sem ter marcado um gol com a camisa alvinegra e anotou três tentos na ocasião.