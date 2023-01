Esporte e atividade física segue como prioridade em Curitiba em 2023. Foto: Divulgação

O incentivo da Prefeitura para que a população cultive a prática regular de esporte e atividade física vai continuar em 2023 em Curitiba. A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (Smelj) vai ofertar este ano mais 8 mil vagas à população, em 82 modalidades distribuídas em todos os equipamentos públicos nas dez regionais administrativas da cidade.

Quem ainda não está inscrito pode fazer sua inscrição a partir do dia 25 de janeiro pelo portal Curitiba em Movimento. As aulas começam a partir do dia 13 de fevereiro.

“Além das novas vagas, vamos costurar parcerias e já estamos preparando ainda mais novidades para poder atender mais cidadãos, incluindo as pessoas com deficiência. O esporte proporciona, bem estar social, benefícios a saúde e uma qualidade de vida muito melhor, por isso a Smelj está esperando os curitibanos”, concluiu o secretário Carlos Pijak Jr.

Esporte gratuito

No ano passado, a Smelj revolucionou a prática de esportes e de atividade física em Curitiba oferecendo mais 9 mil novas vagas em atividades esportivas gratuitas, disponibilizadas pela Prefeitura, para crianças, jovens, adultos e idosos.

As vagas foram oferecidas em 82 modalidades, como musculação, natação, hidroginástica, esgrima, basquete, judô, tênis, ioga, BMX, corrida, boxe, jiu-jitsu, balé, pilates, triathlon e condicionamento físico em 37 equipamentos públicos nas dez regionais da capital paranaense.

Atualmente são mais de 25 mil alunos matriculados em unidades de esporte e lazer da Prefeitura, como nas Ruas da Cidadania e os Centros de Esporte e Lazer, Clubes da Gente, Centros da Juventude e Centros de Iniciação ao Esporte, que oferecem vagas em 1.230 turmas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

“Fizemos um esforço muito grande e oferecemos novas vagas para a prática esportiva onde todos os curitibanos puderam buscar o condicionamento físico ideal e para as pessoas de terceira idade terem uma qualidade de vida ainda melhor” disse o secretário da Smelj, Carlos Pijak Jr.