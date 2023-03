Laryssa Fernanda Frois (Crédito: Divulgação/Curitiba.pr.gov.br)

Laryssa Fernanda Frois, atleta da marcha atlética apoiada pelo Programa de Incentivo ao Esporte da Prefeitura de Curitiba, foi convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo para representar o Brasil nos Campeonatos Pan-Americanos de Marcha Atlética, nos dias 15 e 16 de abril, em Manágua, Nicarágua

A atleta tem como técnico o professor George Cordeiro da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e garantiu lugar na seleção na Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética, realizada em Brasília/DF, no início de março. Lá, a curitibana ficou em terceiro lugar na prova de 20 km adulto com o tempo de 1:54.28 segundos.

“Agradeço a todos que me ajudam diariamente com meus treinamentos. Estou muito feliz em poder representar Curitiba e o Brasil no Pan-americano. Agora é treinar muito para buscar uma vaga na Olimpíada de Paris no ano que vem”, disse Laryssa.

Atleta da Seleção de Desempenho de Atletismo da Prefeitura de Curitiba, Laryssa experimentou varias modalidades no atletismo, mas acabou se destacando na Marcha Atlética e hoje é um dos principais destaques na modalidade do país.

“A Laryssa tem um grande futuro, com apenas 22 anos ela já está entra as principais atletas do país. Temos muito orgulho de contribuir para o grande desempenho dela, oferecendo estrutura e condições para que chegue aos Jogos Olímpicos do ano que vem, em Paris”, afirmou Carlos Pijak Jr., secretário municipal de Esporte Lazer e Juventude.

Principais resultados de Laryssa em 2022 e 2023

Jogos Universitários Brasileiros 2022 – Brasília/DF – 5.000 m Marcha Atlética – 3º lugar

Copa Brasil LOTERIAS CAIXA Marcha Atlética 2022 – Bragança Paulista/SP – 20 km Adulto feminino – 2º lugar

Copa Brasil LOTERIAS CAIXA Marcha Atlética 2023 – Brasília/DF – 20 km Adulto feminino – 3º lugar