Kaká Magno (Crédito: Divulgação/No Ar Comunicação)

Acontece neste final de semana (22 e 23 de abril) a abertura da temporada 2023 da Stock Series, divisão de acesso à Stock Car Pro Series. As provas acontecem no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e conta com um perfil de competidores bastante variado. Um dos destaques é a curitibana Kaká, uma das duas mulheres que estão na temporada.

Kaká tem 34 anos e defenderá a RTR Sport Team ao lado de Vinícius Papareli. A piloto possui 15 anos de carreira no automobilismo e é uma defensora do empoderamento feminino e causas sociais como a diversidade. Ela iniciou no kart e participou das Fórmulas Sul-americanas, dos GTs no Brasil e na Alemanha, foi nomeada embaixadora do Troféu Ayrton Senna no Brasil, e na Itália foi a primeira mulher no campeonato Italiano Sport Prototipi, o histórico Wolf Racing Car 2021.

“Estou bem ansiosa para a estreia e bastante preparada. Tenho treinado muito, tanto treinos físicos, como no simulador. Acredito que será um ótimo final de semana”, afirma Kaká, que para esta temporada conta o patrocínio da ON Petro, New Holland Agriculture, Grupo Uninster, Sicredi e Ademicon.

Programação

Na sexta-feira, dia 21, acontecem as corridas para classificação. Já no sábado, dia 22, os pilotos disputam a 1ª etapa a partir das 14h, e no domingo mais duas corridas pela manhã. A Stock Series será transmitida pelos canais SporTV, BandSports e também a Twitch da Tribo do Gaules. As provas também serão exibidas pelos canais oficiais da Stock Car no YouTube, Facebook e TikTok, Motorsport.tv, Tribo do Gaules e Portal High Speed, além da plataforma YouCast (para 100% dos clientes Americanet).