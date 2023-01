Uma verdadeira lenda do MMA, Mauricio Shogun se despede do octógono (Foto: Divulgação/ UFC)

A carreira de uma das maiores lendas do MMA (Mixed Martial Arts, ou artes marciais mistas) do Brasil chegou ao fim. Aos 41 anos, o curitibanos Maurício Shogun entrou no octógono pela última vez neste sábado (22 de janeiro), no Rio de Janeiro, protagonizando o último duelo do card preliminar do UFC 283. A luta, contra Ihor Potieria, de 26 anos, acabou ainda no primeiro round, com o paranaense sofrendo um nocaute técnico.

Com o resultado, Shogun encerra a carreira com um cartel de 27 vitórias, 14 derrotas e um empate.

Cria da lendária academia Chute Boxe, ele foi campeão peso-médio do PRIDE e campeão mundial dos meio-pesados do UFC.

A despedida com derrota, no entanto, decepcionou o próprio lutador, que pediu desculpas ao público, que o ovacionou desde a sua entrada na arena. “Desculpa, queria encerrar a carreira com uma vitória pra vocês, dei meu máximo, meu melhor, mas não consegui. Paro aqui hoje, pessoal. Estou cansado, luto há 21 anos, estou no UFC há 16 anos, então obrigado UFC por tudo, Lorenzo (Fertitta), Dana White, Mick (Maynard), todo mundo, meus fãs do mundo inteiro. Vocês sempre foram meu maior combustível. Obrigado!”, declarou o lutador.

A luta entre Shogun e Potieria começou bastante estudada. O brasileiro chegou a encaixar dois bons cruzxdos no ucraniano, mas pouco tempo depois o europeu conseguiu acertar um golpe de encontro que fez o curitibano dobrar as perdas. Potieria, então, partiu para cima e golpeou até a luta ser interrompida pelo árbitro.

Mesmo com a derrora, Shogun teve o nome gritado pela torcida, que prestou as devidas homenagens a uma das mais vitoriosas carreiras do MMA.