Largada da Truck no Uruguai (Crédito: Marcelo Paiva/Divulgação)

O catarinense Rogério Agostini, na categoria GT Truck, e o curitibano Márcio Rampon, na categoria F-Truck, foram os vencedores da 2ª etapa da temporada da Fórmula Truck, disputada neste domingo (16), no Autódromo Internacional Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai.

Agostini dominou a prova, largando na pole position e liderando de ponta a ponta, enquanto que Rampon largou em sexto na geral, quarto da categoria e teve que buscar a vitória mesmo rodando duas vezes durante a competição.

CATEGORIAS

Na GT Truck, os motores têm gerenciamento eletrônico e potência limitada a 800 cavalos (mais 10%). Na F-Truck, os caminhões têm motores alimentados por bomba injetora mecânica e potência permitida de 700 cavalos (mais 10%).

TV

Para se adequar ao horário de transmissão ao vivo pela RedeTV, a direção da categoria e os pilotos decidiram que esta etapa seria disputada em prova única, com a duração de 40 minutos. Esta etapa é válida pelo campeonato internacional, que se somará a penúltima etapa a ser disputada em Cascavel, no Paraná, no dia 2 de dezembro.

A CORRIDA

Com um excelente público, a prova de Rivera foi bastante movimentada e com muitas rodadas, algumas delas exigindo a intervenção do Pacetruck. A primeira foi logo na segunda volta, quando o paranaense Pedro Muffato, que ocupava a segunda colocação, pegou uma poça de óleo e saiu reto, batendo na proteção de pneus. Agostini se manteve à frente e as disputas passam a ser entre os concorrentes da categoria F-Truck. Carlos Educardo “Duda” Conci, que ocupou a segunda colocação na geral e a liderança da F-Truck por mais da metade da prova, levou um toque e perdeu várias posições, conseguiu boa recuperação e recebeu a bandeirada em quarto, segundo da F-Truck.

Rogério Agostini completou as 18 voltas da prova em 42s11487. O segundo colocado da categoria GT Truck foi Álvaro Bendo, seguido de Alex Vieira, Jorginho Feio, Dario Amaral e Valdinei “Baté” dos Santos, que pela ordem, ocuparam as seis primeiras colocações e foram ao pódio.

Na F-Truck, Márcio Rampon completou as 18 voltas da prova em 42m12s668. Duda Conci se classificou na segunda colocação, chegando à frente de Túlio Bendo, Luiz Paulo Rampon, Lázaro Donizete e Geovani dos Santos, que ocuparam, pela ordem, as seis primeiras colocações e foram ao pódio.

A 3ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 21 de maio, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná.

A Fórmula Truck tem promoção e organização de Gilberto Hidalgo, supervisão das federações do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo; patrocínio da Silvercap e Truckpag, e apoio da Eckisil, Platodiesel e do Hotel Verde Plaza.

Resultado geral da Fórmula Truck em Rivera, no Uruguai

1º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), GT Truck, Mercedes-Benz, 18 voltas em 42m11s487

2º) Márcio Rampon (Curitiba), F-Truck, Scania, a 1s181

3º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), GT Truck, Scania, 1 2s485

4º) Carlos “Duda” Conci (Cafelândia-PR), F-Truck, Ford, a 3s616

5º) Alex Vieira (Santos-SP), GT Truck, Protótipo, a 7s241

6º) Túlio Bendo (Ermo-SC), F-Truck, Scania, a 10s740

7º) Luís Paulo Rampon (Curitiba), F-Truck, Scania, a 12s322

8º) Jorginho Feio Ribeiro (Pelotas-RS), GT Truck, Scania, a 13s556

9º) Dario do Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), GT Truck, Scania, a 14s064

10º) Valdinei “Baté” dos Santos (Cascavel-PR), GT Truck, Mercedes-Benz, a 18s155

11º) Lazaro “Zetti” Donizete (São João da Boa Vista-SP), F-Truck, Volkswagen, a 22s926

12º) Geovani Ferreira dos Santos (Katueté/Paraguai), F-Truck, Scania, a 24s856

13º) Felipe Fraguas (Santos-SP), F-Truck, Volvo, a 25s554

14º) João Helder Mottin (Curitiba), GT Truck, Volvo, a 31s019

15º) Robson Pitta de Oliveira (Curitiba), F-Truck, Ford, a 32s517

16º) Lisarb Benato (Canoas-RS), GT Truck, Scania, a 1 volta

17º) Fabrício Rossato (Campo Largo-PR), F-Truck, Ford, a 1 volta

18º) Geraldo Alves (São Paulo-SP), F-Truck, Volkswagen, a 1 volta

19º) Cleber Sobis (Gauarama-RS), F-Truck, Volkswagen, a 3 voltas

20º) Leonardo Barramacher (Balneário Camboriú-SC),GT Truck, Volvo, a 4 voltas

21º) Cléber Fonseca (Cascavel-PR), F-Truck, Volvo, a 4 voltas

22º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Katueté/Paraguai), GT Truck, Scania, a 5 voltas

Não completaram

23º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), F-Truck, Mercedes-Benz, a 6 voltas

24º) Camilo Daniel Lovatto (Almirante Tamandaré-PR), F-Truck, Scania, a 13 voltas

25º) Gilmar Mottin (Adrianópolis-PR), F-Truck, Volvo, a 13 voltas

26º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), GT Truck, Scania, a 13 voltas

27º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), F-Truck, Volvo, a 14 voltas

28º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), GT Truck, Scania, a 16 voltas

29º) Márcio Rosa (Colombo-PR), F-Truck, Scania, a 17 voltas

Calendário da Fórmula Truck para 2023

3ª etapa – 21 de maio – Cascavel (PR)

4ª etapa – 25 de junho Londrina (PR)

5ª Etapa – 23 de julho – São Paulo (SP)

6ª etapa – 15 de outubro – Guaporé (RS)

7ª Etapa – 2 de dezembro – Cascavel (PR)

8ª Etapa – 3 de dezembro – Cascavel (PR)

Já realizada

12 de março – Guaporé (RS)

16 de abril – Rivera (Uruguai)