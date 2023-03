No seu primeiro jogo em casa após ficar um longo período lesionado, Stephen Curry mostrou mais uma vez sua capacidade de decisão na noite deste sábado. O astro do Golden State Warriors liderou o time em uma vitória na prorrogação contra o Milwaukee Bucks, líder da Conferência Leste, no Chase Center. A partida terminou 125 a 116 a favor dos Warriors e impediu que o time perdesse pela quarta vez seguida na temporada regular.

Curry anotou 36 pontos na partida, além de seis rebotes e quatro assistências. Desses, 22 pontos aconteceram no último quarto do jogo ou no tempo extra. O camisa 30 foi crucial para levar o jogo para a prorrogação. Com o jogo empatado a 30 segundos do fim, Jrue Holiday acertou uma bola de três. Mas Curry fintou a defesa e respondeu com outro arremesso de três pontos a 1,9 segundos e ainda bloqueou nova investida de Holiday nos momentos finais.

Giannis Antetokounmpo, grande destaque dos Bucks, assistiu à partida das arquibancadas por causa de uma lesão na mão direita. Os pontos do time de Wisconsin foram bem distribuídos entre os atletas, com Khris Middleton e Brook Lopez sendo os cestinhas, com 19 pontos cada. Holiday anotou outros 18.

Após ter sua incrível série de 16 vitórias quebrada pelo Philadelphia, o Milwaukee tentava chegar ao quarto triunfo seguido na NBA, mas o Golden State mostrou sua força para respirar na temporada. “Amei este jogo, acho que competimos durante todo o tempo. Fomos realmente sólidos na maior parte do confronto”, disse o técnico Steve Kerr, do Golden State.

São 48 vitórias e agora 19 derrotas para o Milwaukee Bucks na temporada, a melhor campanha da NBA até o momento. O Boston Celtics, que venceu o Atlanta Hawks por 134 a 125 também neste sábado, vem logo na cola, em segundo, com 47 vitórias e 21 derrotas. Os Hawks estão em oitavo na chave (34-34). Sexto colocado da Conferência Oeste, o Golden State soma 35 vitórias e 33 derrotas.

O lado oeste reservou outros grande embates nesta noite. O Memphis Grizzlies, ainda com Ja Morant recebendo punição, venceu o Dallas Mavericks por 112 a 108 no FedExForum. O Dallas não contou com Luka Doncic e, após recuperar o placar no terceiro quarto, acabou derrotado. Os Grizzlies são terceiros na Conferência Oeste (40-26), enquanto os Mavericks ocupam a oitava posição (34-34).

Outro embate interessante foi a vitória do vice-líder Sacramento Kings por 128 a 119 sobre o quarto colocado Phoenix Suns em plena Talking Stick Resort Arena. O confronto foi muito equilibrado e os times estiveram desempatados por um ponto a 1 minuto e 22 segundos do fim, quando Harrison Barnes e companhia decidiram o duelo. Barnes fez 19 pontos e De’Aaron Fox e Malik Monk outros 18. No Phoenix, Devin Booker foi o cestinha (28 pontos) e Deandre Ayton adicionou mais 22.

O Sacramento Kings alcança sua terceira vitória consecutiva, chegando a 40 triunfos e 26 derrotas, aproveitamento igual ao Memphis Grizzlies. Já o Phoenix Suns tem uma sequência de quatro vitórias seguidas quebrada e soma 37 vitórias e 30 derrotas.

Confira os resultados da NBA deste sábado:

Los Angeles Clippers 106 x 95 New York Knicks

Charlotte Hornets 111 x 119 Utah Jazz

Detroit Pistons 115 x 121 Indiana Pacers

Orlando Magic 126 x 114 Miami Heat

Atlanta Hawks 125 x 134 Boston Celtics

Houston Rockets 111 x 119 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 112 x 108 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 125 x 116 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 96 x 110 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 119 x 128 Sacramento Kings

Confira os jogos da NBA deste domingo:

Denver Nuggets x Brooklyn Nets

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x New York Knicks