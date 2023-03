Após passar um mês se recuperando de uma lesão na perna e desfalcar o Golden State Warriors em 11 partidas, Stephen Curry voltou a jogar na noite deste domingo, mas não conseguiu evitar a terceira derrota para o rival Los Angeles Lakers nesta temporada regular. A franquia de San Francisco vinha de uma série de cinco vitórias, todas jogando em casa, e mais uma vez mostrou o quanto tem dificuldade em ter boas atuações como visitante.

Embora não tenha feito uma partida incrível, Curry teve bons números e terminou o duelo como cestinha dos Warriors, com 27 pontos. “Eu me senti ótimo ao voltar jogando do jeito certo”, disse após o jogo. “Se eu melhoro conforme o jogo anda, isso é sempre um grande sinal para mim individualmente. Mesmo perdendo, há pontos positivos, com certeza”, completou.

O armador, contudo, não passou nem perto da grande atuação de Anthony Davis, protagonista dos Lakers na ausência de LeBron James, lesionado. Duas noites após somar 38 pontos na derrota para o Minnesota Timberwolves, Davis fez 39 contra os rivais de San Francisco e ainda somou oito rebotes e seis assistências.

“Ele está em um ótimo lugar neste momento”, comentou Darvin Ham, treinador dos Lakers, sobre o ala-pivô. “Ele não se acomoda e permanece em modo de ataque. Ele está jogando livre de dores e com grande ritmo. Também temos diferentes peças ao redor dele que permitem que ele jogue em alto nível”, concluiu.

O resultado mantém o Golden State Warriors, que já teve momentos piores na competição, na quinta colocação da Conferência Oeste. O Los Angeles Lakers, por sua vez, está em 11º lugar e segue sua jornada oscilante em busca de ao menos uma vaga no play-in.

BUCKS VENCEM E CELTICS PERDEM

A noite de domingo também movimentou a briga pela liderança da Conferência Leste. O líder Milwaukee Bucks contou com um “triple-double” de Giannis Antetokounmpo para vencer o Washington Wizards por 117 a 111. O grego tinha 23 pontos, 13 assistências e nove rebotes nos últimos instantes da partida, quando decidiu forçar o décimo rebote apenas para alcançar a estatística.

Antetokounmpo simplesmente parou dentro do garrafão, diante de Korey Kispert, dos Wizards, que já havia desistido de marcar. Então, ergueu o braço, bateu a bola levemente na tabela e a pegou de volta para somar mais um rebote na conta. “Eu estava pensando em fazer o ponto, mas eu senti que em situações como essa o melhor é melhor manter a bola. Mas, sim, eu tento jogar o jogo de forma inteligente”, disse depois do jogo.

Logo abaixo dos Bucks, o vice-líder Boston Celtics também foi para a quadra e até contou com uma boa atuação de seu astro Jayson Tatum, autor de 40 pontos, 11 rebotes e seis assistências. Não foi o suficiente, entretanto, para superar o New York Knicks, que venceu por 131 a 129, com ótima contribuição de Immanuel Quickley, responsável por 38 pontos, oito rebotes e sete assistências.

MAIS JOGOS

A rodada teve outras atuações de destaque ao longo da noite, como o double-double de 42 pontos e 11 rebotes de Paul George no triunfo por 135 a 129 do LA Clippers sobre o Memphis Grizzlies, vice-líder do Oeste, que não conta com Ja Morant, suspenso depois de ter exibido uma arma durante live no Instagram. Foi a primeira vitória dos Clippers com Russell Westbrook em quadra.

Quem também brilhou, como vem ocorrendo há algum tempo, foi Damian Lillard, responsável por comandar o Portland Trail Blazers na vitória por 122 a 119 diante do Orlando Magic. Lillard pontuou acima de 40 pela terceira vez em cinco jogos. Uma dessas partidas foi a do recorde de 71 pontos contra os Rockets.

Em Dallas, os Mavericks tiveram 64 pontos combinados entre Luka Doncic (34) e Kyrie Irving (30), mas perderam por 130 a 126 para o Phoenix Suns de Kevin Durant e Devin Booker, autores de 36 e 37 pontos, respectivamente. Booker ainda teve um “double-double”, pois anotou dez assistências.

Confira os resultados da NBA deste domingo:

Dallas Mavericks 126 x 130 Phoenix Suns

Chicago Bulls 122 x 125 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 113 x 105 Golden State Warriors

Brooklyn Nets 102 x 86 Charlotte Hornets

Orlando Magic 119 x 122 Orlando Magic

Houston Rockets 142 x 110 Sant Antonio Spurs

Oklahoma CIty Thunder 129 x 119 Utah Jazz

Boston Celtics 129 x 131 New York Knicks

Washington Wizards 111 x 117 Milwaukee Bucks

LA Clippers 135 x 129 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da NBA desta segunda-feira

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Toronto Raptors

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans