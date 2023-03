D’Alessandro fez enorme sucesso com a camisa do Internacional e jamais escondeu que gostaria de seguir trabalhando no futebol após a aposentadoria. O ex-meia argentino iniciou nesta quinta-feira a carreira de dirigente, ao ser oficializado coordenador de Futebol do Cruzeiro, atendendo convite de Ronaldo. A missão será fazer a ponte entre o elenco e a diretoria por uma sintonia e bons resultados na volta do time à elite nacional.

Multicampeão, o argentino servirá ainda de motivador do grupo. Ronaldo aposta que sua experiência de vida nos gramados servirá de in enrico para uma boa caminhada no ano, sobretudo no Brasileirão, que o clube volta à disputa após três anos na Série B.

“Encontro de multicampeões: Cruzeiro e D’Alessandro! O argentino chega para reforçar a nossa equipe como Coordenador de Futebol. Seja bem-vindo ao Maior de Minas, muito sucesso!”, deu as boas-vindas o Cruzeiro.

D’Alessandro já vestiu a camisa e falou um pouco sobre a nova experiência após ter atuado como comentarista na Copa do Mundo do Catar. “Agradecer ao Cruzeiro pela oportunidade, uma oportunidade muito boa. Um clube enorme, que está me dando essa possibilidade de fazer a transição depois de ser atleta”, disse, cheio de confiança.

“As expectativas são as melhores depois de o Cruzeiro ter voltado a seu devido lugar, a elite do futebol brasileiro. Quero trabalhar, agregar, ajudar, fazer o meu melhor. O objetivo é seguir com a linha de trabalho do clube, fazer o meu melhor para o Cruzeiro e para os jogadores.”