O duelo pelo Divisional Round da NFL entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals conta com uma presença especial no Highmark Stadium, casa da equipe de Buffalo. Damar Hamlin, safety da franquia de Nova York que chocou o mundo ao sofrer uma parada cardíaca em campo, teve alta médica no começo do mês e compareceu ao duelo decisivo.

Imagens divulgadas nas redes sociais e na transmissão da partida mostram o safety desembarcando de um carro no estádio e se dirigindo para os camarotes, onde acompanha a partida de sua equipe. Em recuperação, o atleta retorna aos poucos ao dia a dia da franquia, tenho visitado os colegas nesta semana.

Justamente no duelo com o Bengals na temporada regular, Hamlin sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado em campo dando entrada no hospital em estado crítico. No dia 9 de janeiro, o safety recebeu alta médica do hospital da Universidade de Cincinnati.

O vencedor do duelo desta partida enfrenta o Kansas City Chiefs na decisão da AFC. Quem vencer a decisão de conferência garante uma das vagas para o SuperBowl desta temporada, marcado para o dia 12 de fevereiro, no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos.