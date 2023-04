A trilogia entre Alex Poatan e Israel Adesanya no UFC não deve acontecer. Após o confronto deste sábado, em Miami, com vitória do nigeriano por nocaute no segundo round, Dana White indicou que o brasileiro subirá de categoria.

“Eu acho que Pereira provavelmente vai subir para a categoria até 93kg depois desta luta. Ele é um monstro. Eu soube que ele ainda tinha uns 900 gramas pra cortar faltando uma hora para acabar a pesagem. Veja bem, não estou dizendo que ele vai mudar para o 93kg, mas eu presumo que vai. Vocês mesmo podem perguntar para ele, mas isso não me surpreenderia”, disse Dana.

A vitória deste sábado garantiu a Adesanya o cinturão do peso-médio (até 83,9kg), além do bônus de “performance da noite” no valor de R$ 260 mil. A batalha entre eles foi pelo evento principal do UFC 287.

Neste sábado, o nigeriano teve uma vitória impiedosa, não dando a menor oportunidade ao brasileiro. Com isso, empatou o confronto, já que havia perdido o primeiro duelo com o brasileiro.

Além da luta pelo cinturão no ano passado, Adesanya já foi superado pelo brasileiro outras duas vezes, quando ambos ainda competiam na Glory Kickboxing. No segundo desses encontros, o nigeriano foi retirado de maca, auxiliado por um balão de oxigênio.