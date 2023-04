A Stock Car 2023 começou intensa. O Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, viu carros rodarem logo no início da corrida. Na ponta da frente, pouco mudou. Daniel Serra foi estratégico para sair da quinta posição e vencer a corrida 1.

Bruno Baptista, da RCM, defendeu a pole o quanto pôde, mas perdeu a posição para Serra e terminou em segundo. Ricardo Zonta foi o terceiro.

A CORRIDA

Logo na saída, o argentino Matías Rossi, que celebra o aniversário neste domingo (2), recebeu um péssimo: sofreu uma batida e girou. O incidente não o tirou da prova, mas prejudicou o desempenho.

Situação semelhante aconteceu com Cacá Bueno. O piloto bateu o recorde de mais largadas na modalidade, com 333. A marca chegou a 334 na segunda corrida. Longe da muvuca, Bruno Baptista segurou a ponta. Ricardo Zonta encostou no primeiro colocado e Daniel Serra seguia em terceiro.

A vantagem se deu nos boxes. Com limitação de pneus, cada piloto podia trocar um. Daniel Serra parou antes dos adversários que estavam à sua frente. Quando Zonta e Baptista fizeram suas paradas, Serra fez bom uso do push e os ultrapassou. Serra fez a parada 0,5 segundos mais rápida que os outros pilotos que fecharam o top-3.

Foi a 22ª vitória de Daniel Serra. O piloto tricampeão disputou o título ano passado, mas não completou a última etapa no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.