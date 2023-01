O Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou nesta segunda-feira a contratação de Danilo, jovem volante multicampeão pelo Palmeiras. O meio-campista assinou um contrato longo, de seis anos e meio com o clube inglês, que tem desde o início do ano Gustavo Scarpa em seu elenco. O acordo foi sacramento na última sexta-feira. Danilo já havia até se despedido dos companheiros e do técnico Abel Ferreira, para quem a diretoria prometeu repor a saída do atleta.

O Nottingham Forest pagará 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) para ficar com o jovem meio-campista de 21 anos. Os ingleses pagarão 2 milhões de euros à vista e o restante em três parcelas anuais até 2025. O Palmeiras também terá 10% do lucro em uma venda futura, a mais-valia, além da quantia que lhe é de direito como clube formador.

Danilo vai vestir a camisa 28 durante sua passagem pelo tradicional time da Inglaterra, que retornou à Premier League na última temporada e vem fazendo campanha de recuperação.

“Estou muito feliz por estar realizando meu sonho de jogar na Premier League e jogar pelo Nottingham Forest”, disse Danilo, em depoimento divulgado pelo clube em seu site.

A agremiação inglesa afirmou que o meio-campista de 21 anos é “amplamente considerado um dos melhores jovens talentos do Brasil” e que teve de vencer a concorrência de outras equipes da Europa para tê-lo em seu elenco. De fato, outras propostas pelo jogador foram feitas ao Palmeiras. Uma delas partiu do Monaco, da França.

“Conheci um pouco a história do clube e vi que conquistou duas vezes a Champions League”, constatou Danilo, citando os títulos europeus de 1978/1979 e 1979/1980. “Falei com Gustavo Scarpa também, e ele me disse que Nottingham é uma grande cidade e o Forest tem um elenco de qualidade com uma equipe muito boa”, contou o atleta, que vai reeditar com a Scarpa a parceira bem-sucedida dos tempos de Palmeiras.

Danilo é a terceira maior venda de clube brasileiro para um time da Inglaterra. A lista tem Gabriel Jesus no topo, vendido pelo Palmeiras ao Manchester City em 2016 por 33 milhões de euros, e Oscar em segundo lugar. O meia foi negociado pelo Inter para o Chelsea em 2012 por 32 milhões de euros.

“Vou mostrar muita determinação e muita vontade de vencer e sempre vou procurar dar o meu melhor dentro de campo para conseguir resultados positivos”.

O diretor esportivo, Filippo Giraldi, exaltou a nova aquisição do clube inglês. “Ele é um talento fantástico que será um grande trunfo para o presente e o futuro do Nottingham Forest”.

Danilo se despediu do Palmeiras com 12 gols em 141 jogos e seis títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Paulista (2022) e Brasileirão (2022).