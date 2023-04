O técnico Jorge Sampaoli ganhou um desfalque de peso para sua primeira partida fora de casa no comando do Flamengo. O zagueiro David Luiz, com dores musculares na coxa, será poupado diante do Internacional, neste domingo, em Porto Alegre.

A ausência do líder da defesa pode fazer o treinador abrir mão do esquema de três zagueiros utilizado diante do Ñublense, pela Libertadores. Na vitória por 2 a 0, David Luiz atuou ao lado de Fabrício Bruno e Léo Pereira.

“Seguindo programação de controle de carga, em razão das dores sentidas no músculo posterior da coxa direita, antes da partida com o Coritiba, o jogador David Luiz não foi relacionado para o jogo contra o Internacional, amanhã, no Beira-Rio”, informou o Flamengo.

Sem o experiente jogador, o jovem Wesley deve atuar na lateral-direita, com o Flamengo voltando à linha de quatro defensores, com Ayrton Lucas mandido na esquerda. Sobraria para o atacante Marinho, que atuou como ala no Maracanã e deixaria a equipe. Há a possibilidade de ele se4r adiantado, com três atletas no meio.

Com Pedro e Gabigol em alta com o comandante argentino, a outra dúvida na formação da equipe ficaria na composição do meio-campo. Diante do time chileno, Sampaoli usou Thiago Mia, Vidal e Gerson. O treinador pode sacar o chileno para a entrada de Everton Ribeiro, para ter alguém para organizar as jogadas.