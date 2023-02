Titular na vitória contra o Al-Ahly pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes, o zagueiro David Luiz respondeu os comentários feitos por Rodrygo, atacante do Real Madrid, sobre a queda precoce do Flamengo na competição.

Na ocasião, o jogador revelado pelo Santos disse que os jogadores do clube espanhol esperavam enfrentar o Al-Hilal na final e não a equipe carioca. “Não vou levar de forma negativa”, afirmou o zagueiro. “Se o Rodrygo chegasse e falasse que esperava o Flamengo, poderia de alguma forma estar desrespeitando o Al-Hilal.”

David Luiz ainda elogiou Rodrygo, o classificando como um “grande jogador” e dizendo que não vê desrespeito na fala do brasileiro. “Qualquer coisa que ele falasse poderia ser interpretada de uma forma ruim, como foi”.

Após a derrota para o Al-Hilal na semifinal, o Flamengo ganhou do Al-Ahly por 4 a 2 e terminou o Mundial de Clubes em 3º lugar. Já o Real Madrid superou o Al-Hilal por 5 a 3, com grande atuação de Vinícius Jr., e conquistou seu oitavo título na competição.