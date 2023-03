Sem participar das Eliminatórias da Eurocopa por ser o país-sede do torneio, a Alemanha foi derrotada por 3 a 2 pela Bélgica nesta terça-feira, em amistoso disputado no RheinEnergieSatdion, em Colônia. Com a vitória, os belgas, que tiveram apenas um compromisso pelas Eliminatórias na atual Data Fifa, encerraram um tabu de 69 anos sem vencer os alemães. O último triunfo havia sido em 1954.

O grande nome da partida foi Kevin De Bruyne, autor de duas assistências e um gol.Com apenas seis minutos de bola rolando, o meia do Manchester City aproveitou contra-ataque bem construído para realizar um ótima lançamento para Yannick Carrasco, que dominou pela esquerda, fez um corte seco dentro da área para se livrar da marcação e bateu firme para abrir o placar.

Dois minutos depois, De Bruyne acertou mais um lindo passe, dessa vez para Romelu Lukaku, que ficou cara a cara com o goleiro Ter Stegen e colocou na rede. A atuação dominante dos belgas estendeu-se pelos minutos seguintes e o terceiro gol não saiu por pouco. A melhor chance de ampliar foi uma bola colocada na trave por Lukaku. Com muita dificuldade para levar perigo, a Alemanha saiu no lucro para o intervalo, pois marcou um gol de pênalti com Fullkrug.

O segundo tempo foi de mais mobilidade ofensiva dos alemães, que fizeram pressão durante a primeira metade, mas não conseguiram aproveitar o bom momento e viram De Bruyne marcar o terceiro gol belga. Depois disso, a Alemanha continuou insistindo até diminuir, graças a uma finalização rasteira de Gnabry, na reta final da partida, aos 41 minutos,