Após chegar nas quartas de final do Campeonato Paulista e carimbar uma vaga na Copa do Brasil 2024, o São Bernardo disputa agora a premiação de R$ 400 mil pelo título da Taça Independência. O time do ABC entra na semifinal frente à Inter de Limeira, em jogo marcado para esta quinta-feira, às 19h, no estádio Primeiro de Maio.

No Paulistão, o São Bernardo terminou com a segunda melhor campanha, mas enfrentou bem o Palmeiras, o primeiro colocado, nas quartas de final. Fez frente, mas acabou perdendo por 1 a 0. A Taça Independência passou a ser obrigação para o time deixar as fianças em azul.

Já a Inter de Limeira lutou contra o rebaixamento até a rodada final do Paulistão, mas conseguiu escapar do descenso. Na Taça Independência estreou nas quartas de final e eliminou o Santo André nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

O São Bernardo deve ter na partida uma equipe semelhante daquela que perdeu para o Palmeiras. Chrystian é o principal destaque. O jogador foi negociado com o Corinthians e deixou o clube no início da semana para se apresentar à sua nova equipe.

Com isso, a expectativa é que Hugo Sanches seja escalado na posição. De resto, o time deverá ser o mesmo, com exceção dos atletas que vinham reclamando de dores.

“Tivemos bons momentos contra o Palmeiras e poderíamos estar na semifinal. Assimilamos o golpe e estamos preparados para levar o São Bernardo ao título da Taça Independência. É seguir focado, pensando sempre em conquistar o resultado positivo”, disse o técnico Marcio Zanardi.

Do outro lado, a Inter seguirá com Fabinho Félix como treinador, apesar do acerto de Pintado com o Juventude. O interino irá se juntar ao comandante em Caxias do Sul assim que a Taça Independência terminar.

Em relação ao time, Léo Vieira, lesionado, será desfalque. Alan, que foi muito bem diante do Santo André, foi escolhido para assumir a posição. O treinador fará mudanças mínimas para este duelo.”O grupo está meio desgastado após o jogo com o Santo André, mas buscamos recuperar os atletas e estamos focados para a partida contra o São Bernardo, que será uma nova final. Vamos lutar pela classificação”, afirmou Fabinho.