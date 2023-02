Embalado com a vitória no clássico com o Fluminense, o Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Luso-Brasileiro, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Este confronto não acontecerá no estádio Nilton Santos porque nesta semana foi iniciada a reforma no gramado.

O Botafogo vem de três triunfos consecutivos, sendo o último diante do Fluminense por 1 a 0. O alvinegro entra na rodada na quarta posição, com nove pontos, com um jogo a menos do que seus principais rivais, atrás de Flamengo (11), Volta Redonda (dez) e Fluminense (dez). O Nova Iguaçu também venceu na última rodada ao bater o Bangu por 1 a 0. Com isso, ficou na nona posição, com cinco pontos. O Madureira, em oitavo, também tem cinco.

Ainda se acostumando com a saída do atacante Jeffinho, que foi vendido para o Lyon, da França, o técnico Luís Castro deve apostar no mesmo time que derrotou o Fluminense, já que não tem desfalques por suspensão.

No entanto, Rafael e Tchê Tchê reclamaram de dores e podem ser preservados. O sistema ofensivo também pode mudar, caso o treinador opte por escalar Carlos Alberto ou Matheus Nascimento. “Somos uma equipe forte defensivamente e temos buscado um equilíbrio. Estivemos bem contra o Fluminense e queremos seguir nos aperfeiçoando para alcançar nossos objetivos dentro do campeonato”, disse Luís Castro.

Do outro lado, o técnico Carlos Vitor não poderá utilizar o zagueiro Michel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Esta, inclusive, deve ser a única mudança do treinador para o embate diante do Botafogo. Com isso, Matheus Alves deve assumir o posto. “Tiramos peso das costas ao vencer o Bangu. Ganhamos mais tranquilidade para trabalhar. Agora é focar e pensar no Botafogo”, ressaltou o treinador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X NOVA IGUAÇU

BOTAFOGO – Lucas Perri; Rafael (Daniel Borges), Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tche Tchê (Danilo Barbosa), Patrick de Paula, Gabriel Pires e Lucas Piazon; Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

NOVA IGUAÇU – Anderson Max; Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Márcio Duarte; Igor Fraga, Marquinho Macaé e Ícaro; Andrey Dias, Nathan Palafoz e Luã Lúcio. Técnico: Carlos Vitor.

ÁRBITRO – Rafael Martins de Sá.

HORÁRIO – 19h

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).