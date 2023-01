Dono de quatro títulos (1993, 2000, 2010 e 2019), o São Paulo pode carimbar a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior já neste sábado, às 21h45, diante do CSP, em Marília. Após cair na semifinal do ano passado, o time tricolor quer enfim conquistar o pentacampeonato.

O São Paulo estreou vencendo o Porto Velho por 3 a 0, enquanto o CPS empatou por 1 a 1 com o Marília. Para carimbar vaga na segunda fase, o time tricolor precisa vencer, além de torcer por um empate entre Marília e Porto Velho. A missão não está fácil, mas o caminho pode ser encurtado.

Além do São Paulo, o destaque do dia fica por conta do Vasco. Campeão em 1992, o time carioca enfrenta o Hercílio Luz, em Osasco, no duelo dos líderes do Grupo 29.

Ambos têm três pontos. O Vasco sofreu, mas bateu o Capital-TO por 2 a 1. Já o Hercílio Luz surpreendeu ao fazer 2 a 0 no Audax.

Quem também estará em campo no sábado é a Ponte Preta, campeã em 1981 e 1982. O time campineiro desafia o América-MG, que venceu o torneio em 2006. A dupla soma três pontos no Grupo 18. No total, 28 jogos serão disputados durante o dia.

Confira os jogos deste sábado:

11h

Mixto-MT x Atlético-MG

Ibrachina-SP x Canaã-BA

13h

Vocem-SP x Retrô-PE

Desportivo Brasil-SP x Camboriu-SC

Rio Claro-SP x Ceará-CE

EC.São Bernardo-SP x Operário-PR

Santo André-SP x São Raimundo-RR

Mauá-SP x Nova Iguaçu-RJ

Juventus-SP x Remo-PA

13h15

Água Santa-SP x Galvez-AC

Botafogo-PB x Santa Cruz-PE

15h

Oeste-SP x Rosário Central-SE

15h15

Ponte Preta-SP x América-MG

Ituano-SP x CRB-AL

Sharjah Brasil-SP x Madureira-RJ

CSA-AL x Bahia-BA

Falcon-SE x Santos-SP

Mauaense-SP x Vila Nova-GO

São Caetano-SP x Fortaleza-CE

16h

Atlético-GO x Itabaiana-SE

16h45

Lemense-SP x Maringá-PR

17h15

Fluminense-PI x Internacional-RS

Audax-SP x Capital-TO

18h15

Botafogo-SP x Sampaio Corrêa-MA

19h

Red Bull Bragantino-SP x ABC-RN

19h30

Marília-SP x Porto Velho-RO

Hercílio Luz-SC x Vasco-RJ

21h45

CSP x São Paulo