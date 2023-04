Artilheiro do Estadual com 16 gols, Cano também foi o ‘homem’ do bicampeonato Carioca conquistado pelo Fluminense na noite deste domingo. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, o time tricolor virou sobre o Flamengo fazendo 4 a 1 no Estádio do Maracanã, com dois gols do camisa 14.

“É uma sensação incrível, a gente trabalhou bem. Nosso grupo é trabalhador, manteve o pé no chão humildemente veio aqui e conseguiu reverter o placar. Queríamos demais esse título”, disse o argentino com o filho Lorenzo no colo. “É o meu amor, estou muito feliz, com ele aqui no Maracanã, não tem preço. A gente jogou muito bem, corremos para caramba”.

Com o feito, Cano conseguiu conquistar as três últimas artilharias de campeonatos que disputou, já que no ano passado foi o principal goleador do Brasileirão e da Copa do Brasil. Além do atacante, outros jogadores também comemoraram o título do Fluminense.

Maestro do meio campo e um dos jogadores mais experientes do elenco, ao lado de Marcelo e do próprio Cano, Paulo Henrique Ganso destacou o trabalho feito pelo técnico Fernando Diniz. “Não tem jeito, ele é o homem do momento. Aproveita professor. Esse título ficará guardado na memória tricolor.”

O volante Alexsander, autor do terceiro gol do duelo, falou sobre a parceria com Marcelo do lado esquerdo e a busca por essa virada. “Jogando do lado dele eu tentei aprender o máximo. Se ele jogasse na lateral, no meio, eu falei várias vezes que a gente teria uma relação boa. Eu falei com o Diniz que ia elevar o nível da equipe. Tenho orgulho de participar desse elenco”.

Sem muito tempo para comemorar, o Fluminense já tem um compromisso importante no meio da semana. Na quarta-feira, o time tricolor irá enfrentar o Paysandu, às 19h30, pela terceira fase da Copa do Brasil.