Quantos quilômetros você está de realizar seu maior sonho? Carla Maiara estava a pouco mais de 410 km do maior sonho que tinha e conseguiu realizar no início de janeiro. Aos 27 anos, a jovem, que é deficiente visual, viajou de Santa Rita do Sapucaí (MG) até Belo Horizonte para assistir um jogo do Minas Tênis Clube pela Superliga feminina e conheceu Pri Daroit, atleta do clube mineiro, da seleção brasileira e seu grande ídolo.

Carla Maiara nasceu com um problema na visão (chamado de visão subnormal por alterações genéticas) e, por conta disso, seus olhos enxergam menos de 5% do esperado. Apesar disso, a jovem nunca deixou de lado sua paixão por esportes e mais especificamente por vôlei. Morando no interior de Minas Gerais, Carla escolheu o Minas Tênis Clube como seu time e nunca escondeu de ninguém seu maior sonho com o esporte.

“Eu sou Minas. Muito Minas. Sempre estou vendo, assistindo tudo do time. Mesmo quando não tem uma transmissão fácil eu busco até achar o jogo para acompanhar. Sempre foi um sonho ir em um jogo. Era mais fácil ir em algum em São Paulo, por ser mais perto de casa, mas eu falei com a minha família que tinha que ser em Belo Horizonte, na Arena UniBH, no ginásio do Minas. A primeira vez tinha que ser lá. E conseguimos agora no começo do ano. Foi um sonho realizado”, disse Carla Maiara.

A primeira vez de Carla em um jogo de vôlei aconteceu no primeiro jogo em casa do Minas Tênis Clube em 2023. A jovem e sua irmã Carol saíram de Santa Rita do Sapucaí e foram até Belo Horizonte para torcer pela equipe no ginásio. Para que a experiência fosse a melhor possível, o Minas Tênis Clube auxiliou colocando Carla e sua irmão o mais perto possível da quadra e dando o suporte necessário para o conforto das duas durante o jogo.

“Foi incrível. Mesmo com a derrota, foi incrível. Sabia que não conseguiria ver a bola durante o jogo, mas minha irmã ajudou muito narrando alguns momentos da partida do meu lado. Dei um pouco de sorte porque o Minas jogou de branco e ficou mais fácil para eu ver. Cores claras eu consigo ver com mais facilidade. O Minas sabia que eu estaria e me ajudou muito dando um suporte”, comentou Carla.

O ENCONTRO COM PRI DAROIT

No dia da partida, um vídeo de Carla Maiara ganhou notoriedade nas redes sociais. Nele, a jovem aparece conversando com Pri Daroit. Segundo Carla, o momento foi único e inesquecível.

“Conhecer a Pri Daroit foi mais que um sonho. Tenho ela como ídolo por tudo que ela é dentro e fora das quadras. Ter ela ali, naquele momento para eu conversar foi incrível. Acho que todos deviam conhecer a Daroit para ver a pessoa incrível que ela é. Consegui deixar uma carta com ela mostrando mais o carinho e admiração que tenho. Sinceramente, foi mais que sonho”, disse Carla Maiara.

“Eu fiquei muito feliz em receber todo esse carinho dela. Foi um momento especial pra mim, porque a gente está sempre procurando fazer o melhor em quadra então é gratificante poder receber esse retorno. Pude conversar um pouco com a Carla depois do jogo, que me presenteou com uma cartinha muito fofa e eu só tenho a agradecer esse carinho”, disse Pri Daroit sobre o encontro.